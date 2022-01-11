Ekipler detektif gibi iz sürdü! Katil zanlısını 19 yıl sonra ele veren detay

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pervari ilçesi Taşdibek köyünde 2003 yılında İkram ve Musa Alaşka kardeşleri pusu kurarak silahla vurarak öldüren İsmail Fırat’ın İstanbul Ataşehir ilçesinde olduğunu belirledi.

YÜZÜNDEKİ BENDEN TESPİT EDİLEREK GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, yapılan çalışmayla İsmail Fırat’ın 20 yıl önceki fotoğrafından yüzündeki belirgin özelliklerini saptadı. Ekipler, düzenlenen operasyonla Fırat’ı yüzündeki benden tespit ederek gözaltına aldı. İsmail Fırat’ın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik bulundu.

TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan İsmail Fırat, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Taammüden birden fazla kişiyi öldürmek ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından tutuklandı. (DHA)



