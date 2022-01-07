Bir kadın cinayeti daha! Eşini defalarca bıçakladı, o sırada 2,5 yaşındaki oğulları...

Kan donduran olay, öğle saatlerinde Keçiören Şenlik Mahallesi Düz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce çalıştığı iş yerinden çıkarılan R.K. komşusu yüzünden tartıştığı eşi Funda K.’yi defalarca bıçaklayarak yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri zanlı R.K.’yi olay yerinde gözaltına aldı.

2,5 YAŞINDAKİ OĞULLARI EVDEYDİ

Olay sırasında çiftin 7 ve 12 yaşlarındaki çocuklarının okulda, 2,5 yaşındaki oğullarının evde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



