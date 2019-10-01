HABER

Ekipler gözlerine inanamadı! Yüzlerce ayakkabı yol kenarında bu halde bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 06:43 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde Sedde Yolu’nda, yol kenarına atılmış onlarca ayakkabı polis ve belediye ekiplerini alarma geçirdi.

Dün gece Organize Sanayi Sedde Yolu kenarına atılmış onlarca yeni ayakkabıları gören bir vatandaş tarafından polise ve belediye zabıta ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve belediye zabıta ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Çoğunluğunun bayan ayakkabılarından oluştuğu onlarca ayakkabın yakılmaya çalışıldığı fakat bir bölümün yandığı, çoğunun ise köpekler tarafından dağılmış ve yağmurdan etkilendiğini belirlediler.

Ayakkabıların çalıntı mal olabileceği ihtimalini de düşünen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ayakkabıların kim veya kimler tarafından atıldığını bulmak için çalışma başlattı. Toplanan 15 çöp poşeti ayakkabı ise belediye temizlik işçileri tarafından emanete alındı. (İHA)

O okulda eğitime 1 ay ara verildiO okulda eğitime 1 ay ara verildi
Sakarya'da dehşet! Bıçağı önce eşine ardından kendine sapladı!Sakarya'da dehşet! Bıçağı önce eşine ardından kendine sapladı!
Şok geçiren hemşire ve sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi!Şok geçiren hemşire ve sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun Sedde Yolu Ayakkabı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Gelin adayı Hanife'ye eleştiri yağdı! 'Sütyenin yamulmuş'

Gelin adayı Hanife'ye eleştiri yağdı! 'Sütyenin yamulmuş'

'Yüzlerce askeri rehin aldık' demişlerdi! Görüntüleri yayınladılar

'Yüzlerce askeri rehin aldık' demişlerdi! Görüntüleri yayınladılar

Kritik açıklama: Her an savaş çıkabilir

Kritik açıklama: Her an savaş çıkabilir

Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da dehşet! Bıçağı önce eşine ardından kendine sapladı!

Sakarya'da dehşet! Bıçağı önce eşine ardından kendine sapladı!

Diyarbakır'da feci kaza! Kaza yapan ambulanstaki görevliler şok geçirdi!

Şok geçiren hemşire ve sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi!

Park halindeki karavan alevlere teslim oldu

Park halindeki karavan alevlere teslim oldu

Kocaeli'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu!

Kocaeli'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan CSO konserine katıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu!

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.