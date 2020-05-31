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  4. Ekipler su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu

Ekipler su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 22:17 | Son Güncelleme

Burdur’un Bucak ilçesinde su kuyusuna düşen sokak köpeğiyle yağmur suyu borusuna sıkışan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı.

Bucak ilçesinde Sazak Harman yerinden geçen vatandaşlar kuru su kuyusundan köpek havlaması gelmesi üzerine, Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü arayarak ihbarda bulundu.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI

İtfaiye ekipleri olay yerine geldiklerinde yaklaşık 5 metre derinlindeki kuyuda bir köpek olduğunu gördü. Kuyunun dar olmasından dolayı içeri giremeyen itfaiye ekipleri, halatla köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonrası köpek beline geçirilen halatla dışarı çıkarılarak, kurtarıldı.

Konak Mahallesi’ndeki Askerlik Şubesi Başkanlığı binasında ise çatıdaki yağmur suyu borusuna kırlangıç sıkıştığını görenler Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, boruya ayaklarından sıkışan kuşu kurtarıp, sağlık durumunu kontrol edildikten sonra doğaya bırakıldı. (DHA)

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