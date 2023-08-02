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Ekiplerin eli kolu bağlı: 3 binden fazla otomobil taşıyan gemideki yangın 10'uncu gününde de devam ediyor! Eğer müdahale edilirse...

02.08.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'dan Mısır'a doğru seyir halinde olan Panama bandralı gemi Hollanda açıklarında alevlere teslim olmuştu. Mürettabatın bir kısmının canını kurtarmak için denize atladığı bilinen gemideki yangın için uzmanlar müdahalenin oldukça zor olduğunu bildirerek, "yangın haftalarca sürebilir" demişti. 3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemi, onuncu gününde de yanmaya devam ediyor...

Ekiplerin eli kolu bağlı: 3 binden fazla otomobil taşıyan gemideki yangın 10'uncu gününde de devam ediyor! Eğer müdahale edilirse...

Hollanda'da açıklarındaki Kuzey Denizi'nde Panama bandralı bir kargo gemisi alevlere teslim olmuştu. Kargo gemisinin içerisinde 3 bin aracın olduğu tahmin edilirken gemideki yangında 10 gün geride kalmıştı. Ekipler Alman karasularına doğru sürüklendiği belirtilen gemideki yangının onuncu gününde de devam ettiğini ifade etti.

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ALMAN KARASULARINA DOĞRU SÜRÜKLENİYORDU

Yerel basındaki haberlere göre, Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında "Fremantle Highway Flower" isimli kargo gemisinde 24 Temmuz'da başlayan yangın sürüyor.

Almanya'nın Bremeverhaven kentinden Mısır'a doğru hareket eden geminin, dün gece zincirinden kurtularak Alman karasularına doğru sürüklendiği belirtildi. Durumun tekrar kontrol altına alındığı aktarıldı.

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ALABORA OLMA RİSKİ VAR...

25'i elektrikli olmak üzere, yaklaşık 3 bin otomobilin bulunduğu gemiye, söndürme suyu kullanılması durumunda alabora olma tehlikesinden dolayı müdahale edilemediği belirtildi.

Geminin alabora olması durumunda suya yakıtın karışacağı ve bu kötü senaryonun büyük bir çevre felaketine yol açabileceğinden endişe ediliyor.

Kargo gemisinin yakınında durumu izleyen 8 kurtarma gemisinin bulunduğu kaydedildi.

Dünya Denizcilik Örgütü olayın büyük bir çevre felaketine dönmemesi için güvenlik önlemlerini incelerken, çok sayıda çevre örgütü de olayı yakından takip ediyor.

Yangında 1 kişi yaşamını yitirmiş, 22 mürettebat ise hafif yaralı olarak kurtarılmıştı. (AA)


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Hollanda Panamá Almanya gemi

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