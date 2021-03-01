Ekran kartı piyasası şaşırtıyor!

Son 2 – 3 yıldır ekran kartlarına muazzam bir talep söz konusu. Özellikle de 8GB’lık kartlar neredeyse peynir ekmek gibi satıyor diyebiliriz. Hal böyle olunca Türkiye de dahil olmak üzere pek çok pazarda ekran kartı sıkıntısı baş gösterdi. Peki bu kartları kim ya da kimler alıyor? Aslında sorunun cevabı son derece basit. Mining yapanlar.

4 – 5 sene öncesine kadar sağlam ekran kartları yalnızca oyuncular ve grafik – tasarım işiyle uğraşanlar tarafından tercih ediliyordu. Fakat kripto paraların hayatımıza girmesiyle birlikte olay çok farklı bir boyuta erişti.

Ekran kartlarının bir anda popüler olması fiyatları da etkiledi. Çok değil daha geçtiğimiz yılın sonlarında 2000 TL civarına satılan kartların fiyatları şu anda 6000 – 7000 TL aralığında dolaşıyor.

İKİNCİ ELİ 2 KAT DAHA PAHALI

İşin ilginç yanı ise ocak ayında 8GB’lık bir karta 2000 – 3000 TL arası fiyat ödeyenlerin, şimdi bu kartları 5000 – 6000 TL gibi fiyatlardan satmaları. 1 ay önce sıfırını X liraya aldıkları kartın ikinci eli için 2X lira talep ediyorlar. Daha da ilginç olan bu fiyatlara rağmen kartların peynir ekmek gibi satılıyor olması. Şu an piyasa gerçekten çok ilginç bir yere doğru gidiyor.

Stoklar bitmiş durumda. Sadece Türkiye değil tüm dünyada ekran kartlarına muazzam bir talep var.

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