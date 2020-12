Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun: Erotizmin bol olduğu diziler

Netflix yapımı olan Friends From College, üniversitede sıkı dost olan bir grup insanın 20 yıl sonra yeniden bir araya gelmelerini konu alıyor. Ethan, Lisa, Sam, Nick, Max ve Marianne her şeyin geride kaldığını düşünüyor olsalar da hiçbir şey düşündükleri gibi ilerlemez. Geçen yılların aşkı daha kolay hale getirmediği ise kısa zamanda anlaşılır. Oldukça kalabalık bir kadrosu olan dizide Cobie Smulders, Keegan-Michael Key, Fred Savage, Nat Faxon, Annie Parisse, Jae Suh Park ve Billy Eichner gibi isimler boy gösteriyor.

The Undoing

Nicole Kidman ve Hugh Grant gibi iki önemli ismin başrollerini paylaştığı The Undoing, 2020’nin son aylarına ilaç gibi geldi. Game of Thrones’un rekorunu elinden alan The Undoing, Jean Hanff Korelitz'in romanından beyazperdeye uyarlandı. Hem konusu hem oyuncuları hem de cesur seks sahneleriyle gündeme oturan dizide sevişme sahnelerinin gerçekçi olması için oyuncu koçuyla çalışıldı. Dizinin başrol oyuncularından olan genç isim Matilda De Angelis, çırılçıplak soyunması gerektiği sahnelerde Nicole Kidman ve Hugh Grant’ın kendisini rahatlattığını söylemişti. 6 bölümlük mini dizinin her bölümü izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.