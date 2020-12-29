Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun: Erotizmin bol olduğu diziler

Erotizmin bol olduğu diziler, özellikle yabancı diziler arasında son yıllarda oldukça popüler. Normal bir komedi dizisinde bile oldukça cüretkâr sahnelerle karşılaşabiliyoruz. Netflix, erotizmin bol olduğu diziler açısından çok zengin. Gençlik dramaları Sex Education, Easy gibi dizilerin yanı sıra İngilizce olmayan yabancı diziler Baby ve Elite gibi yapımlar da müstehcen sahneleriyle her zaman gündemde yer alıyor. Atıştırmalıklarınız hazırsa, başlıyoruz: En iyi Netflix dizileri Aralarında gerçek hayatta yaşanmış olayları konu alan dizilerinde olduğu erotizmin bol olduğu diziler için herkes 'ben izlemiyorum' dese de nedense o diziler her zaman yayınlandıkları kanal ve platformun en çok izlenen yapımlarından biri oluyor. EROTİZMİN BOL OLDUĞU DİZİLER Baby

Elite

Normal People

Outlander

Versailles

True Blood

Too Hot to Handle

Adult Material

I Hate Suzie

The Undoing

Dear White People

Friends From College

Bridgerton

Lovecraft Country

Tiny Pretty Things

Easy

Sex Education İzleyenlerin hayal gücünü zorlayan en iyi fantastik filmler

Erotizmin bol olduğu diziler

Adult Material Seks işçilerinin dünyasına ışık tutmayı amaçlayan Channel 4'ün olay dizisi Adult Material, sıradışı sahneler yüzünden bol bol gündem oldu. Başrolünü Hayley Squires’in üstlendiği cesur dizi Birleşik Krallık'ın en iyi porno oyuncularından biri olan üç çocuk annesi Hayley Burrows'un yaşadıklarını konu alıyor. 4 bölümlük mini dizinin ilk bölümü sonrası İngiltere’de sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan biri haline geldi. Yeni çıkan yabancı dizilerden biri olan Adult Material, Avrupa’nın en prestijli sinema dergilerinden Sight & Sound’un hazırladığı, 2020’nin en iyi 20 dizisi arasına girmeyi başardı.

Baby İtalyan gençlik draması Baby, Netflix yapımı olarak karşımıza çıkıyor. Netflix’in bir diğer erotik dizisi Elite ile benzerlikler taşıyan Baby, Roma'daki seçkin bir lisede fuhuş yapan öğrencileri konu alıyor. İtalya’da yaşanan gerçek bir skandaldan diziye uyarlanan Baby, lise çağındaki gençlerin kendini bulmaya çalışırken kaybolmalarını konu alıyor. 2018’de başlayan Baby, üçüncü sezonuyla final yaptı. Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini üçlüsünün başrollerini paylaştığı Baby, erotizmin bol olduğu diziler arasında en çok öne çıkan Netflix yapımlarından biri. Baby’nin yönetmeni Andrea De Sica diziye gelen tepkiler sonrası olaylara sadık kalmaya çalıştıklarını ve gördüğümüz her şeyin gerçekte yaşananlar olduğunu vurguladı. Bir röportajında “Fuhuş var ama genç bir insanın, günah labirentine nasıl bir cesaretle girip kaybolduğunu gösteriyor” dedi Baby için.

Bridgerton Netflix yapımı Bridgerton, içeriğindeki cesur sevişme sahneleri yüzünden erotizmin bol olduğu diziler arasındaki yerini aldı. Dönem dizisi olan yapım, yayınlandıktan sonra sevişme sahneleri yüzünden çok tepki topladı. Netflix izleyicileri Bridgerton'u fazla müstehcen buldu ve aile dizisi olmadığını söyledi. Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton, ailesinin izinden gidip çok seveceği bir adamla evlenmek ister. Genç kadının seçenekleri çok olsa da ağabeyi teker teker adayları eler. Ancak Leydi Whistledown’ın hazırladığı bir skandal, Daphne’nin adının lekelenmesine neden olur. Bu sırada sosyeteye yeni katılan kızların annelerinin gözdesi olan Hastings Dükü ile Daphne arasında bir çekim oluşur.

Dear White People 3 sezon sonunda final yapan komedi dram dizisi Dear White People’ı Netflix’ten izleyebilirsiniz. Aynı adlı sinema filminden uyarlanan dizinin ilk sezonundaki cesur seks sahneleri ise uzun süre dillerden düşmedi. Justin Simien yönetmenliğindeki yabancı dizinin başrollerini Logan Browning, Brandon P Bell, Marque Richardson paylaşıyor. Netflix yapımı dizi düşünüldüğü kadar siyah dostu olmayan bir üniversitede okuyan siyah öğrencilerin yaşadığı sorunlar anlatılıyor.

Easy Netflix’in 3 sezonluk antoloji dizisi olan Easy, her bölümüyle ayrı ayrı olay yarattı. Erotizmin bol olduğu diziler arasında başı çeken Easy, Şikago’da yaşayan insanların günümüz aşk, cinsellik, teknoloji ve kültür kavramlarını sorgulayışları anlatılıyor. Sekiz bölümden oluşan ve yarım saat süren dizinini oyuncu kadrosunda Orlando Bloom, Malin Akerman, Dave Franco, Jane Adams, Gugu Mbatha-Raw, Michael Chernus, Marc Maron, Elizabeth Reaser, Jake Johnson, Aubrey Plaza, Judy Greer, Zazie Beetz, Kate Berlant yer alıyor.

Elite İspanyol yapımı Elite, Netflix’te yayınlanan en popüler gençlik dizilerinden biri. Üçüncü sezonu geride bırakan Elite, dördüncü sezonuyla izleyicilerinin karşısına gelmeye hazırlanıyor. Carlos Montero, Darío Madrona ikilisinin yönetmenliğini paylaştığı Elite, ülkenin en seçkin okuluna gitmeye hak kazanan işçi sınıfından üç gencin hikayesini konu ediyor.

Friends From College Netflix yapımı olan Friends From College, üniversitede sıkı dost olan bir grup insanın 20 yıl sonra yeniden bir araya gelmelerini konu alıyor. Ethan, Lisa, Sam, Nick, Max ve Marianne her şeyin geride kaldığını düşünüyor olsalar da hiçbir şey düşündükleri gibi ilerlemez. Geçen yılların aşkı daha kolay hale getirmediği ise kısa zamanda anlaşılır. Oldukça kalabalık bir kadrosu olan dizide Cobie Smulders, Keegan-Michael Key, Fred Savage, Nat Faxon, Annie Parisse, Jae Suh Park ve Billy Eichner gibi isimler boy gösteriyor.

I Hate Suzie Doctor Who dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Billie Piper’ın başrolünü üstlendiği I Hate Suzie, İngiliz televizyonunda şimdiye kadar görülen en uzun solo seks sahnesine sahip. 37 yaşındaki oyuncu rol aldığı sahnede yedi dakika dört saniye boyunca kendini tatmin ederken görülüyor. Sevişme sahneleriyle çok konuşulan yabancı dizi, telefonundaki uygunsuz fotoğrafların internette yayılmasıyla hayatı alt üst olan Suzie Pickles adlı bir oyuncunun hayatını rayına oturtma çabalarını konu alıyor.

Lovecraft Country Misha Green, Jordan Peele ikilisinin yönetmenliğini paylaştığı Lovecraft Country, 2020 yılının en iyi dizileri listesinin neredeyse tamamında kendine yer bulmayı başardı. TV Line Lovecraft Country aynı zamanda 2020’nin en seksi dizilerinden biri olarak ilan etti. Matt Ruff'un aynı adlı romanından televizyona uyarlanan korku dizisi, 1950’lerde kayıp babasını aramak için Atticus Black’in, arkadaşı Letitia ve amcası George ile birlikte çıktıkları yolculuğu ele alıyor.

Normal People İrlandalı yazar Sally Rooney'nin 2018 romanından televizyona uyarlanan Normal People, televizyon ekranlarına adet bomba gibi düştü. Ailece izlenmemesi gereken dizilerin başında gelen yabancı dizi, Marianne ve Connell'ın inişli çıkışlı ve bol seksli ilişkisini gözler önüne seriyor. Bu yıl yayınlanan erotizmin bol olduğu diziler arasında zirveyi kimseye kaptırmayacağına emin olduğumuz dizi, her bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Bu iddialı mini dizinin başrollerini Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal ikilisi paylaşıyor. İzleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında kuşkusuz sevişme sahnelerinin nasıl çekildiği yer alıyor. Oyuncular verdikleri bir röportajda çekimler boyunca sevişme koçu ile çalıştıklarını ve kendi aralarında iletişimlerini düzgün tutup, sınırlarına saygı duyduklarını söyledi. İkili bu diziden sonra Hollywood’dan pekçok teklif aldı. İkiliyi önümüzdeki yıllarda bir sürü projede göreceğiz.

Outlander Diana Gabaldon’ın aynı isimli çok satan kitabından uyarlanan Outlander, sevişme sahneleriyle her zaman gündem olmayı başaran diziler arasında yer alıyor. ABD’nin Starz kanalında yayınlanan Outlander, 5. sezonunu geride bırakarak yoluna devam ediyor. Aşk, bilim kurgu, tarih ve maceranın tek bir hikayede buluştuğu Outlander, 1945 yılında yaşayan bir askeri hemşirenin gizemli bir şekilde 1743 yılına gitmesinden sonra romantik bir İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile evlenmek zorunda kalmasıyla başlar. Yıllara meydan okuyan epik bir aşk hikayesi olan Outlander, +18 olan dizinin IMDb puanının 8.4 olduğunun altını çizelim. Aileyle birlikte izlenmesi zor olan diziyi tek başınıza izlemekte fayda var.

Sex Education Netflix’in en popüler gençlik dizilerinden biri olan Sex Education, annesi seks terapisti olan bir lise öğrencisinin okulunda öğrencilere para karşılığı seks tavsiyelerinde bulunmasını konu alıyor. İlk sezonu çok ilgi gören dizi ikinci sezonda da aynı ilgiyle izlendi. Şu sıralar üçüncü sezonu çekilen dizinin kadrosuna da yeni isimler eklendi. Yeni nesil genç oyunculardan Asa Butterfield’ın başrolünü üstlendiği dizide usta oyuncu Gillian Anderson da seks terapisti anne rolünde karşımıza çıkıyor. Lise çağındaki gençlerin cinselliklerini keşfettiği dizi, yer aldığı cesur sahnelerle de her zaman gündemde oldu.

The Undoing Nicole Kidman ve Hugh Grant gibi iki önemli ismin başrollerini paylaştığı The Undoing, 2020’nin son aylarına ilaç gibi geldi. Game of Thrones’un rekorunu elinden alan The Undoing, Jean Hanff Korelitz'in romanından beyazperdeye uyarlandı. Hem konusu hem oyuncuları hem de cesur seks sahneleriyle gündeme oturan dizide sevişme sahnelerinin gerçekçi olması için oyuncu koçuyla çalışıldı. Dizinin başrol oyuncularından olan genç isim Matilda De Angelis, çırılçıplak soyunması gerektiği sahnelerde Nicole Kidman ve Hugh Grant’ın kendisini rahatlattığını söylemişti. 6 bölümlük mini dizinin her bölümü izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Tiny Pretty Things 2020’nin yine sınırları zorlayan bir yapımı olan Tiny Pretty Things, Netflix imzası taşıyor. Erotizmin bol olduğu diziler arasına hızlı bir giriş yapan Tiny Pretty Things, müstehcen sahneleriyle bazı izleyicileri çileden çıkardı. Dizide gereğinden fazla seks sahnesinin bulunduğunu iddia edenler, sosyal medyadan Netflix’i hedef alan yorumlarda bulundu. Yakışıklı erkekler ve güzel kızların olduğu dizi Sona Charaipotra ve Dhonielle Clayton'ın aynı adlı romanından televizyona uyarlandı. Bir bale okulunda yaşananları konu alan diziyi izleyen birçok kişi 'pornografik' bir yapım olduğuna dair yorumlar yapmaya başladı.

Too Hot to Handle Netflix’in olay yaratan reality şovlarından biri olan Too Hot to Handle, yayınlanmasıyla olay olması bir oldu. Olay yaratan program Netflix Türkiye’nin popüler yapımlar listesinden haftalarca düşmedi. Bir grup kadın ve erkeğin 100 bin dolar için yarıştığı programda hedef seks yapmadan yarışmayı tamamlamak.

True Blood Charlaine Harris'in Sookie Stackhouse Serisi veya Güney Vampirleri Serisi olarak adlandırılan kitap serisinden yola çıkarak televizyona uyarlanan True Blood, vampir dramalarında bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Oscar ödüllü Anna Paquin’in başrolünü üstlendiği dizide şu sıralar çok popüler olan Alexander Skarsgård, Deborah Ann Woll, Joe Manganiello, Evan Rachel Wood ve Jurnee Smollett-Bell gibi isimler rol alıyor. Tabii ki bu isimlerin hepsini defalarca çırılçıplak görüyoruz.