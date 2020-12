Atıştırmalıklarınız hazırsa, başlıyoruz: En iyi Netflix dizileri

Günümüzde televizyon ve sinemanın haricinde dizi ya da film izleyebileceğimiz, internetten hizmet veren onlarca farklı platform bulunuyor. Netflix, BluTv, Amazon Prime ve Apple + gibi farklı platformlara özel yayınlanan dizileri internet üzerinden siz de izleyerek, dizi ve keyfini internetiniz olan her noktaya taşıyabilirsiniz. Ülkemizde en popüler platformların başında Netflix geliyor. Netflix’in geniş içerik yelpazesinde gençlik dizileri, bilimkurgu dizileri, mini diziler ve korku dizileri gibi aradığınız her türde yapım bulabilirsiniz. Yorumlar ve önerilere göre dizi seçmeyi seviyorsanız izleyenlerden tam puan almış en iyi Netflix dizileri listemiz tam size göre! PRİSON BREAK Arkadaş arasında dizi önerileri yapılırken mutlaka Prison Break adını duymuşsunuzdur. Zaten bu zamana kadar izlemediyseniz daha fazla geç kalmayın deriz. 2005 ile 2009 yılları arasında yayınlanan ve bu dönemde Lost ile birlikte dünyanın en popüler dizileri arasında yer alan Prison Break’ın yeni bölümleri Netflix tarafından 2017 yılında tekrar çekilmeye başlandı. Dizinin eski bölümlerine ek olarak 9 bölümlük bir sezon daha çekildi. Prison Break’ın bu kadar beklenmeyen bir geri dönüş yapmış olması, dizinin 2017 yılında son sezonu çekilmiş olsa da hala en popüler Netflix dizileri arasında birinci sırada yer almasını salıyor. Dizinin eski sezonlarına ek olarak, Netflix üzerinde 9 bölümden oluşan, 40’ar dakikalık yeni sezon bölümleri bulunuyor. Hayranları, Prison Break’in devam etmesi için sosyal medya üzerinden çeşitli kampanyalar düzenliyor olsalar da yakın zamanda yeni bir Prison Break sezonu görebileceğimizi sanmıyoruz.

Matrix 4’ten Red Notice’a sıralı tam liste! Prison Break’ı bilmeyenler için ise, Michael Scofield’ın suçsuz yere cinayetten yargılanan abisini hapisten kaçırmak için kasıtlı olarak banka soyma girişiminde bulunup, abisi ile aynı hapishaneye girmesini anlatan bir dizi şeklinde bahsedebiliriz. İzlemesi oldukça keyifli olan Prison Break, bir kez başladıktan sonra diziyi tamamen bitirene kadar başka bir şey düşünmenize engel olacak düzeyde kalite içeriyor. LUCİFER 2016 yılında çıktığı andan günümüze kadar internet ortamını kasıp kavuran Lucifer, cehennemin yöneticisi olmaktan sıkılan şeytanın, Los Angeles’e yerleşmesi ve burada bir gece kulübü açması ile başlıyor. Tüm yasa dışı işlerin Lucifer etrafında dönmesi, cinayet dedektifi Chloe ile aralarında bir ilişki başlamasına neden oluyor. 5. sezonunu geride bırakan Lucifer, 2021 yılında 6. sezonu ile yoluna devam edecek. Lucifer Morningstar’ın suça ve babasına karşı mücadelesini Netflix üzerinden izleyebilirsin. HOW I MET YOUR MOTHER O bir klasik, zamansız bir komedi... Tabii ki How I Met Your Mother’dan bahsediyoruz. 2013 yılında ekran macerası sonlanan fenomen dizi, Netflix’te yayınlanmaya başlayınca yeniden popüler oldu. How I Met Your Mother, 2005 yılında çekimlerine başlanmış ve toplamda 9 sezon süren macerasını 2013 yılında tamamlayan, dünyanın en sevilen komedi dizilerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin tüm bölümleri aslında Ted Mosby’nin 2030 yılında çocuklarına anneleri ile nasıl tanıştıklarının hikayesini anlatması ile başlıyor. Anneleri ile tanışmalarının bu uzun hikayesinde, 2005 yılına geri dönerek Ted ve arkadaşlarının, evlenene kadar olan bütün hikayesine ortak oluyoruz. Siz de daha önce izlemediyseniz, Netflix’in en popüler komedi dizileri arasında yer alan How I Met Your Mother ile Ted, Marshall, Barney, Lily ve Robin’in 9 sezon süren akıl almaz hikayelerine ortak olabilirsiniz.

THE 100 Kass Morgan’ın The 100 adlı kitabından esinlenerek çekimlerine başlanılan dizi, Netflix bilim kurgu arasında en popülerlerden biri. Alternatif bir gelecekte geçen hikayede, nükleer bir savaş sonrasında kullanılamaz hale gelen dünyadan kaçmak zorunda olan insanları anlatan dizide, savaştan 97 yıl sonrasında dünyaya geri dönmek zorunda kalınıyor. Ancak dünyanın tekrar yaşanılabilir bir yer haline gelip gelmediğinin kontrol edilmesi için Dünya yüzeyine insanların gönderilmesi gerekmektedir. Seçilen 100 çocuk, dünyaya geri gönderilir ve tüm hikâye başlar. STRANGER THİNGS Netflix’in imza işlerinden biri olan Stranger Things, yayınlanmasıyla birlikte rekorlar kırdı. En iyi Netflix dizileri arasında başı çeken yapım aynı zamanda en popüler Netflix dizilerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Eski korku ve bilimkurgu yapımlarına saygı duruşu gibi olan Stranger Things’i hem gençlik dizileri hem bilim kurgu dizileri hem de korku dizileri sınıfına koyabiliriz. İzleyenlerin hayal gücünü zorlayan en iyi fantastik filmler Fantastik bir gerilim hikayesi olarak karşımıza çıkan dizide, 80’li yılların Amerika’sına geri dönüş yapıyoruz. Çeşitli korku filmlerine yaptığı klişe göndermeler ile de dikkat çeken dizide, Mike, Dustin, Will ve Eleven’in birlikte atıldıkları maceralara şahit oluyoruz. Netflix üzerinde 3 sezonu yayınlanan dizinin, 4. sezon çekimleri ise yeni başladı. Siz de başladıktan sonra bitirene kadar gözünüze uyku girmeyecek bir korku ve gerilim hikayesinde dalmak istiyorsanız, Stranger Things tam olarak aradığınız dizi olacak.

THE WİTCHER Netflix fantastik dizileri arasında günümüzün en popüler yapımlarının başında The Witcher dizisi geliyor. İlk sezonu yayınlanan dizinin ikinci sezon çekimleri ise devam ediyor. 1993 yılında yayımlanan aynı isimli kitabından uyarlanarak çekilen dizi ise karakterleri tanıtarak başlıyor. Ancak dizinin ana başlangıcı olarak, yüzyıllar boyunca barış içerisinde yaşayan insan, cüce, elf ve diğer ırklar arasında başlayan gerilimleri ve çatışmaları görüyoruz. Kendi fantastik evrenine sahip olan dizinin, Witcher olarak nam salan, tabiri caizse mutant ödül avcıları arasında korkusuzluğu ve cesareti ile nam salan Geralt of Rivia’nın maceralarını izliyoruz. Geralt of Rivia tüm dünyayı gezerken bir yandan da kendine vaat edilen çocuğu Ciri’yi bulmaya çalışıyor. BREAKİNG BAD Amerika’da bir lisede kimya öğretmeni olarak çalışan Walter White’ın ileri safhada akciğer kanseri olduğunu öğrenmesi ile başlayan Breaking Bad, Netflix polisiye dizileri arasında en popüler seçenekler arasında yer alıyor. Televizyon dünyasının en iyi dizileri arasında gösterilen Breaking Bad, Netflix’te yayınlanmaya başladıktan sonra yeniden popüler oldu. Kimya bilgisinin vermiş olduğu avantajı, uyuşturucu üretiminde kullanan Walter White, yüksek saflıkta metamfetamin üreterek piyasaya sürmeye ve kısa sürede sektörde tanınan biri haline gelmeye başlar. Toplam 5 sezonu olan dizinin son sezonu 2012 yılında çekilmiş olsa da, aradan geçen 8 yıla rağmen Breaking Bad, Netflix’in en popüler diziler listesinde üst sıralarda yer alıyor.

THE BLACKLİST 2013 yılında çekimlerine başlanan ve Netflix üzerinden yeni bölümleri yayınlanmaya devam eden The Blacklist, dram ve polisiye kategorilerinde Netflix’in en popüler dizileri arasında yer alıyor. Dizi, dünyanın en çok arananlar listesinin en üstünde yer alan suçlu Raymond Reddington’un yıllardır aranmasına ve izini hiç belli etmemesine rağmen beklenmedik bir anda FBI’a teslim olması ile başlıyor. Suçları hayli kabarık olan Raymond Reddington’un hapishaneye girdikten sonra bir daha çıkması mümkün değildir. Ancak Raymond, oldukça zeki bir plan ile FBI’a teslim olmuştur. Yıllardan bu yana suç dünyasında olan Raymond’un elinde, kendi hazırlamış olduğu suçlular listesi bulunmaktadır. Listede yer alan tüm suçluları yakalatmak için sunduğu tek şart ise FBI’ın yetenekli profilcisi Elizabeth Keen ile birlikte çalışmaktır. Elizabeth ise Raymond’un neden kendisini seçtiğini araştırırken bir yandan da onunla birlikte listedeki suçluların peşine düşer. Netflix polisiye dizileri arasında popülerliğini koruyan dizi, en çok izlenenler arasında yer alıyor.

THE CROWN 2016 yılında Netflix’de yayınlanmaya başlayan The Crown, 4. sezonu ile 2020 yılında da çekilmeye devam ediliyor. 2. Dünya savaşının etkilerini üzerinden atmaya çalışan ve iç karışıklıklar ile boğuşan İngiltere’nin tahtına II. Elizabeth’in geçmesi ile İngiltere için yeni bir dönem başlar. The Crown ise II.Elizabeth’in İngiltere tahtına geçtikten sonraki ilk yıllarını ve perde arkasında yaşanan olayları işliyor. 20. yüzyılın ikinci yarısına şekil veren tüm olayları mükemmel bir şekilde yansıtan dizide, II.Elizabeth’in karşılaştığı siyasi rekabetler ve aşk hayatı da anlatılıyor. Peter Morgan’ın senaristliğini yaptığı The Crown’da II.Elizabeth karakterine ise yetenekli oyuncu Claire Foy hayat veriyor. Netflix tarihi dizileri arasında zirveyi çıktığı yıllardan bu yana bırakmayan The Crown, tarih ve biyografik dizi severlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. DARK 2017 yılında Netflix üzerinden yayınlanmaya başlayan Dark’ın final sezonu 2020 yılında tamamlandı. Kasabada bir çocuğun kaybolması ile başlayan hikayede, çocuklarını bulmak isteyen bir ailenin yaşadığı olaylara şahit oluyoruz. Olay örgüsü ile adete akıllara durgunluk veren Dark, sadece senaryosu sayesinde bile en popüler Netflix bilimkurgu dizileri arasındaki yerini alıyor. Dizi ilerledikçe, ailenin kaybolan çocuklarına olan arayışı çok daha esrarengiz bir hal almaya başlıyor. Kasaba halkının gerçek yüzü, aramanın derinliği ile birlikte ortaya çıkmaya başlıyor. Siz de gerilim ve bilimkurguyu bir araya getiren Dark ile olay örgüsünde kendinizi kaybedeceğiniz bir hikayeye tanık olabilirsiniz.

PEAKY BLİNDERS Tarihi içerikleri polisiye bir hikaye ile birleştiren Peaky Blinders, Netflix’in en popüler dizileri arasında yer alıyor. 2013 yılında yayına giren ve 2019 yılında 5. sezonunu tamamlayan dizinin, yeni sezonunun ise net olarak ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor. Netflix’te şimdiye kadar yayınlanan en iddialı yatak sahneleri Dizi, Birinci Dünya Savaşı’ndan çıkan İngiltere’de çeşitli çetelerin boy göstermesi ile birlikte ortaya çıkan kargaşa durumunu ele alıyor. Peaky Blinders ise at yarışı ve soygunculuktan para kazanan, İngiltere’deki çetelerden sadece bir tanesidir. Yaptıkları soygunlar ve diğer işlerden polise rüşvet vererek kurtulan çetenin, son soygunlarında attıkları yanlış bir adım tüm düzenin bozulmasına neden olacaktır. Şehre gelen yeni bir müfettiş, soygunun peşini bırakmayacak ve olaylar bunun çevresinde gelişmeye devam edecektir. THE QUEEN’S GAMBİT Walter Tevis tarafından 1983 yılında aynı ad ile yayımlanan romandan uyarlanan The Queen’s Gambit dizisi, Netflix dram dizileri içinde tercih edebileceğiniz en güçlü seçeneklerden bir tanesi. Soğuk savaş yıllarında geçen bir hikâyeyi anlatan dizi, Beth Harmon’un hayatı çevresinde olayları geliştiriyor. Dünyanın en iyi satranç oyuncuları arasında yer alan Beth, küçük yaşlarda ailesini kaybettikten sonra kurum tarafından büyütülmüştür. Kurum görevlilerinden satranç oynamayı öğrenen genç kızın, doğuştan gelen bir satranç yeteneği vardır. Satrançta tüm rakiplerini yenmeyi başaran Beth’in hayatı, dram izlemek isteyenleri oldukça cezbedecek bir senaryoya sahip.

BİR BAŞKADIR Netflix’in en popüler dram dizileri arasında kısa sürede yerini alan Türk dizisi Bir Başkadır, bambaşka hayatlar yaşayan insanların bir şekilde yollarının kesişmesini işliyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi profesyonel oyuncuların yer aldığı Bir Başkadır, tek sezonluk hikayesi ile uzun soluklu hikayeler yerine Netflix mini diziler tercih edenlerin de ilk seçenekleri arasında yer alıyor. THE UMBRELLA ACADEMY 2019 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2020 yılında final yapan The Umbrella Academy, süper kahramanların toplandığı bir akademide, araları pek de iyi olmayan bir ailenin hikayesini işliyor. Fantastik yapısı ve bol aksiyonlu senaryosu ile izleyiciyi kendine hayran bırakan dizide, kahramanlar birbiri ile pek anlaşamasa da The Umbrella Academy’de kendilerine eğitim veren babalarının esrarengiz ölümü üzerine bir araya gelmeye karar veriyor. Babalarının ölümünü araştıran süper kahramanların başına gelen olaylar, ekrana dikkat ile kitlenmenize ve saatler boyunca sıkılmadan izlemenizi sağlayacak.

GİLMORE GİRLS 2000 yılında ekranlar ile buluşan Gilmore Girls, 2006 yılında 7. sezonu ile final yapsa da 2020 yılında Netflix’e eklenen ve bunun ardından komedi ve aile kategorisinde oldukça popüler hale gelen bir Amerikan dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Stars Hollow’da geçen Gilmore Girls, soğuk kış aylarında içinizi ısıtacak anne, kız hikayesi ile geliyor. Stars Hollow’un kendine has sakinlerinin çevresinde gelişen olaylarda, Rory’nin annesi Lorelai, genç yaşta çocuk sahibi olmuştur ve aynı hatayı kızının da tekrarlamaması için uğraşmaktadır. Aile ilişkilerinin sıcak ortamını, komedi ve dram ile karıştıran dizinin hem oyuncu kadrosu hem de mükemmel senaryosu sizi daha farkında olmadan içine çekecek. MODERN FAMİLY Netflix komedi dizileri arasında, karışık aile ilişkileri ve yaşanan olaylar ile izlerken kahkahalarınıza engel olamayacağınız Modern Family, 20’şer dakikalık bölümlerden oluşuyor. Sitcom tarzında çekilen dizi bu sayede izleyiciyi uzun hikayeler ile sıkmak yerine, daha kısa ve komik olaylar üzerine yoğunlaşıyor. 2019 yılında final bölümü ile yeni bölümlerine veda ettiğimiz Modern Family, Netflix’deki yerini aldıktan sonra tekrar hak ettiği popülerliğe kavuşmaya geliyor.

Dizinin ana karakterlerinden bahseecek olursak, 3 çocuklu bir aile babasının, kendinden oldukça genç eşi ve eşinin de çocuğu ile yaşamaya çalıştığını görüyoruz. Bir de oğlunun eşcinsel olduğunu ve erkek arkadaşı ile evlat edinmeyi düşünmesini ele alırsak, ortaya oldukça karışık bir aile yapısı ile bolca komedi çıkıyor. Married and Children dizisinde Al Bundy karakterine hayat veren Ed O’Neill, Modern Family’de de komedi garantisi veriyor. RİVERDALE 2017 yılında ekranlarda yerini alan Riverdale’nin yeni sezon çalışmaları henüz devam ederken, yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı ise kesin olarak bildirilmedi. Riverdale kasabası dışarıdan bakan herkesin imrendiği, huzur dolu görünen bir kasabadır. Ancak bu kasabada her şey dışarıdan görüldüğü gibi yolunda gitmiyor. Kasabada yaşayan lise öğrencisi Jason’un nehre girmesi ve boğulması, kasabada büyük bir trajedi havası yaratırken, cesedin asla bulunamaması da kasabada yaşanan tedirginliği arttırmaktadır. New York’ta yaşayan, ancak ailesinin karıştığı birtakım olaylar yüzünden Riverdale’ye taşınarak lise hayatına burada devam etmesi gereken Veronica Lodge’nin ise yaşadığı trajik olaylar psikolojisinin iyice bozulmasına neden olmuştur. Cesedi asla bulunamayan Jason’un Riverdale’deki arkadaşları ise Veronica ile ilgilenerek onu da gruplarına dahil ederler. Grubun bundan sonraki hayatı ise farklı birçok olay çevresinde gelişecektir. Netflix dizi yorumları ilgi çekici senaryosu ile oldukça olumlu olan ve milyonlarca kişinin beğenerek izlediği Riverdale ile siz de kendinizi sıra dışı olayların tam ortasında bulabilirsiniz.

RİCK AND MORTY Rick and Morty, dünyanın en zeki, aynı zamanda alkolik bilim adamının, torunu ile birlikte yaşadığı karmaşık ve fantastik olayları anlatan bir animasyon dizisidir. Yetişkinler için hazırlanan nadir animasyon dizilerden biri olan Rick and Morty bu özelliği ile Netflix animasyon dizileri arasında tercih edilebilecek en popüler tercihlerden biri haline geliyor. Yer yer insan anatomisini en ince ayrıntısına kadar inceleyen dizide, uzaylılardan zamanda yolculuğa ve paralel evrenlere geçişe kadar birçok farklı konu yer alıyor. Genel olarak komedi ve macera üzerine kurulu olsa da bazı bölümlerin içerisinde yer alan dram ile seyirciyi ters köşe yapmayı başaran Rick and Morty, animasyon dizisi izlemek istiyorsanız kesinlikle kaçırmamanız gereken dizilerin başında geliyor. TİNY PRETTY THİNGS Netflix gençlik dizileri arasında oldukça popüler olan Tiny Pretty Things, dans temalı içeriği ile alışılmışın dışında bir konuyu izleyiciye sunuyor. Seçkin bir bale okulunun (Archer Bale Okulu) en başarılı öğrencilerinden birine yapılan saldırı ile olayların şekillenmeye başladığı Tiny Pretty Things’de, yerine geçen öğrencinin yaşadığı olaylar ele alınmaktadır.