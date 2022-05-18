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Ekrem İmamoğlu'dan Murat Ongun açıklaması: Sözcülük makamını kaldırdım

18.05.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'la ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Sözcülük makamını kaldırdım" dedi. Murat Ongun'un İBB Sözcülüğü'nden alındığı haberleri gündem olmuştu. İşte İmamoğlu'nun konuya ilişkin açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'dan Murat Ongun açıklaması: Sözcülük makamını kaldırdım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan, Murat Ongun'un İBB Sözcülüğü'nden alındığı haberlerine ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. İmamoğlu, "Sözcülük makamını kaldırdım" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Konuştuğumuz konuların arasında çok küçük bir konu. Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Daha önce benim kararımla sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Şu anda gördüğüm ortamda sözcülük makamının bir takım sonuçlarından dolayı, toplumun da buna gösterdiği refleksten, ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine bakıyor."

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Ekrem İmamoğlu
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