İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetimine uyarıda bulundu.

"EYLEMİMİZİ BEKLEYİN"

İran'a uygulanan hiçbir ablukanın halkın savunma direncini kıramayacağını ve bu tür uygulamaların kalıcı olamayacağını savunan Musevi, "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin." ifadelerini kullandı.

Musevi, ablukayı kırmanın kendileri için kesin bir görev olduğunu ve bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.

TRUMP: "BEN KARAR VERECEĞİM"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı yürütülen savaşın ne zaman sona ereceğine "kendisinin karar vereceğini" belirtmişti.