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  4. Sosyal medya bunu konuşuyor! Murat Ongun görevden alındı mı? Açıklama geldi

Sosyal medya bunu konuşuyor! Murat Ongun görevden alındı mı? Açıklama geldi

18.05.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un görevden alınıp İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili gelen yeni bilgiye göre Murat Ongun'un görevine devam ettiği sadece İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığı aktarıldı.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Murat Ongun görevden alındı mı? Açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Doğu Karadeniz turunda çekilen fotoğrafla ilgili olarak İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir. Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz” açıklamasını yapmıştı. Ongun'un verdiği bu yanıt tepkilere neden olmuştu.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu gelişmenin sonrasında dün akşam saatlerinde Ongun'un görevden alındığı ve İBB Sözcülüğü biriminin kapatıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet'ten Deniz Ogan'ın haberine göre konuyla ilgili açıklama yapan İBB yetkilileri, Ongun'un İmamoğlu'nun danışmanı olarak görevine devam ettiğini, İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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