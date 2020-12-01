Ekrem İmamoğlu için suikast ihbarı iddiası

Sözcü'nün İçişleri Bakanlığı yetkililerine ve İBB kaynaklarına dayandırdığı habere göre 10-15 gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na terör örgütü IŞİD'in Türkiye'deki militanlarının suikast hazırlığı içinde olduğu ihbarı iletildiği belirtildi.

İddiaya göre İmamoğlu'nun güvenlik ekibinin bu konuda bilgilendirildiği ve ek önlemler için harekete geçildiği belirtildi. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'ne ek koruma talebinde bulunulduğu ancak henüz koruma sayısının artırılmadığı da haberde kaydedildi.

BAKANLIK YETKİLİSİ: ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK

Haberde konuyla ilgili olarak bir bakanlık yetkilisinin açıklaması ise şu şekilde yer aldı:

"Elimize bir istihbari bilgi notu ulaştı. Bu bilgi notunda başka isimler de var. Ancak somut ya da güncel bir suikast tehdidi söz konusu değil. Yalnızca bir duyum söz konusu. Bu duruma istinaden biz devlet olarak önlemlerimizi aldık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da koruma ekibini uyardık. Kimi siyasiler ya da yöneticiler hakkında dönem dönem bu ve benzeri duyumlar ulaşıyor ve gerekli önlemler alınıyor."



