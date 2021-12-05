Ekrem İmamoğlu: İşte İstanbul'daki gerçek enflasyon

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "İstanbul’daki gerçek enflasyon" sözleriyle İstanbul Planlama Ajansının verilerini paylaştı. Paylaşımda, "İstanbul’da yaşam maliyeti bir yılda %50,18 arttı. Gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, konut kiraları gibi pek çok alanda ciddi fiyat artışı yaşandı." ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu tweetinde, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in gerçek enflasyon rakamlarını milletten gizlediğini gözler önüne serdi. İşte planlama ajansımızın verilerine göre, İstanbul’daki gerçek enflasyon!" sözlerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı:

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in gerçek enflasyon rakamlarını milletten gizlediğini gözler önüne serdi.



İşte planlama ajansımızın verilerine göre, İstanbul’daki gerçek enflasyon! https://t.co/zL5ATM5wyD — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 5, 2021

İmamoğlu'nun alıntıladığı paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:



Gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, konut kiraları gibi pek çok alanda ciddi fiyat artışı yaşandı. Yıllık artışların hesaplandığı piyasa araştırması için 321 maddeyi içeren ürün sepetine ait fiyatlar 3.000 noktadan toplanmıştır. Ürün ağırlıkları İstanbul İstatistik Ofisimiz tarafından 2020 yılında 1.600 hane ile gerçekleştirilen yaşam maliyeti araştırmasından alınmıştır.

İstanbul’da yaşam maliyeti bir yılda %50,18 arttı. Gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, konut kiraları gibi pek çok alanda ciddi fiyat artışı yaşandı.



* Yıllık artışların hesaplandığı piyasa araştırması için 321 maddeyi içeren ürün sepetine ait fiyatlar ... pic.twitter.com/TFK5D9irS0 — İstanbul Planlama Ajansı (@ipaistanbul) December 5, 2021



