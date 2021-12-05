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Ekrem İmamoğlu: İşte İstanbul'daki gerçek enflasyon

05.12.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından İstanbul Planlama Ajansının verilerini paylaştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündem olan TÜİK ziyaretine de gönderme yapan İmamoğlu paylaşımına, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in gerçek enflasyon rakamlarını milletten gizlediğini gözler önüne serdi." notuna düştü. İmamoğlu'nun paylaştığı verilere göre İstanbul'daki enflasyon oranının 50,18 olduğu belirtildi.

Ekrem İmamoğlu: İşte İstanbul'daki gerçek enflasyon

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "İstanbul’daki gerçek enflasyon" sözleriyle İstanbul Planlama Ajansının verilerini paylaştı. Paylaşımda, "İstanbul’da yaşam maliyeti bir yılda %50,18 arttı. Gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, konut kiraları gibi pek çok alanda ciddi fiyat artışı yaşandı." ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu tweetinde, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in gerçek enflasyon rakamlarını milletten gizlediğini gözler önüne serdi. İşte planlama ajansımızın verilerine göre, İstanbul’daki gerçek enflasyon!" sözlerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı:

İmamoğlu'nun alıntıladığı paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

Gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, konut kiraları gibi pek çok alanda ciddi fiyat artışı yaşandı. Yıllık artışların hesaplandığı piyasa araştırması için 321 maddeyi içeren ürün sepetine ait fiyatlar 3.000 noktadan toplanmıştır. Ürün ağırlıkları İstanbul İstatistik Ofisimiz tarafından 2020 yılında 1.600 hane ile gerçekleştirilen yaşam maliyeti araştırmasından alınmıştır.


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Ekrem İmamoğlu Enflasyon Kemal Kılıçdaroğlu
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