Ekrem İmamoğlu kararı sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı sözler! "Muhtemelen onaylanır"

Siyaset gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararına ilişkin tartışmalar sürüyor. İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada kararın açıklanmasının ardından tüm Türkiye yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan İmamoğlu ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar geldi. İşte detaylar...

"MUHTEMELEN ONAYLANIR"

Habertürk'ün haberine göre; Uçum, karara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Uçum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yargı süreci devam ediyor. Nihayetinde Yargıtay son sözü söyleyecektir. Yerel mahkemenin kararı yürürlükteki hukuka uygunluğu açısından bakıldığında muhtemelen onaylanır. Farklı bir karar çıksa da bu sadece hukuken tartışılabilir.

Elbette genel olarak da hakareti belli istisnalarla ve bazı önemli kamu mercileri ve kamu görevlilerine yönelik olanlar hariç “ceza hukuku konusu” olmaktan çıkarıp sadece “tazminat hukuku” alanına almak dahi tartışılabilir. Hakaret suçunun cezai sonuçları bakımından hak yoksunluklarının kapsamı da tartışılabilir. Bunlar ise mevcut kararla ilgili değildir, olması gereken hukuk bakımından ele alınacak konulardır.

Öte yandan sanki verilen karar kesinmiş gibi sanki hemen siyasi yasak verilmiş gibi bu kararı istismar eden dış ve iç çevrelerin hangi hesaplarla hareket ettiğini de dikkate almak gerekiyor."

'CUMHURBAŞKANI ADAYI' TARTIŞMALARI

Öte yandan Uçum, Ekrem İmamoğlu hakkında yaşanan 'cumhurbaşkanı adaylığı' tartışmaları ile ilgili de konuştu. Uçum, "Bu karar üzerinden “kazanabilecek aday” operasyonunu canlandırma çabası net görüldü. Sayın Kılıçdaroğlu’nun önünü kesme gayretlerinin artacağı anlaşılıyor. Ortada halka yabancı bir siyasi kavga, aday kavgası var. Ancak halk/seçmen bu tip masa başı oyunları çok iyi değerlendiren bir tecrübeye sahiptir. Bu kararı hukuken ele almayıp sadece siyasi açıdan istismar edenlerin bu planlarının toplumsal karşılık bulması mümkün değildir. Unutulmasın ki taklitler her zaman aslını yaşatır, aslını yüceltir." ifadelerini kullandı.