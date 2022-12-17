HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekrem İmamoğlu kararı sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı sözler! "Muhtemelen onaylanır"

Ekrem İmamoğlu kararı sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı sözler! "Muhtemelen onaylanır"

17.12.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararını konuşuyor. Kararın ardından neler yaşanacağı merakla takip edilirken YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın İmamoğlu’nun aldığı ceza ile ilgili sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan da çarpıcı açıklamalar geldi. Yargıtay'ın son sözü söyleyeceğini belirten Uçum, "Muhtemelen onaylanır" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu kararı sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı sözler! "Muhtemelen onaylanır"

Siyaset gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararına ilişkin tartışmalar sürüyor. İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada kararın açıklanmasının ardından tüm Türkiye yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan İmamoğlu ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar geldi. İşte detaylar...

"MUHTEMELEN ONAYLANIR"

Habertürk'ün haberine göre; Uçum, karara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Uçum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yargı süreci devam ediyor. Nihayetinde Yargıtay son sözü söyleyecektir. Yerel mahkemenin kararı yürürlükteki hukuka uygunluğu açısından bakıldığında muhtemelen onaylanır. Farklı bir karar çıksa da bu sadece hukuken tartışılabilir.

Elbette genel olarak da hakareti belli istisnalarla ve bazı önemli kamu mercileri ve kamu görevlilerine yönelik olanlar hariç “ceza hukuku konusu” olmaktan çıkarıp sadece “tazminat hukuku” alanına almak dahi tartışılabilir. Hakaret suçunun cezai sonuçları bakımından hak yoksunluklarının kapsamı da tartışılabilir. Bunlar ise mevcut kararla ilgili değildir, olması gereken hukuk bakımından ele alınacak konulardır.

Öte yandan sanki verilen karar kesinmiş gibi sanki hemen siyasi yasak verilmiş gibi bu kararı istismar eden dış ve iç çevrelerin hangi hesaplarla hareket ettiğini de dikkate almak gerekiyor."

thumbs_b_c_d4b12c188071cc024b886006bd5d2f33

'CUMHURBAŞKANI ADAYI' TARTIŞMALARI

Öte yandan Uçum, Ekrem İmamoğlu hakkında yaşanan 'cumhurbaşkanı adaylığı' tartışmaları ile ilgili de konuştu. Uçum, "Bu karar üzerinden “kazanabilecek aday” operasyonunu canlandırma çabası net görüldü. Sayın Kılıçdaroğlu’nun önünü kesme gayretlerinin artacağı anlaşılıyor. Ortada halka yabancı bir siyasi kavga, aday kavgası var. Ancak halk/seçmen bu tip masa başı oyunları çok iyi değerlendiren bir tecrübeye sahiptir. Bu kararı hukuken ele almayıp sadece siyasi açıdan istismar edenlerin bu planlarının toplumsal karşılık bulması mümkün değildir. Unutulmasın ki taklitler her zaman aslını yaşatır, aslını yüceltir." ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_2199fdfdc6c64bb5b2a8533e9e88a4ba

YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması! YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp konteynerine bakılınca şok gerçek ortaya çıktıÇöp konteynerine bakılınca şok gerçek ortaya çıktı
Rusya füzelerle saldırdı! İki Avrupa ülkesi karanlığa gömüldüRusya füzelerle saldırdı! İki Avrupa ülkesi karanlığa gömüldü
Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestilerKan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Mehmet Uçum hapis cezası cumhurbaşkanı başdanışmanı

En Çok Okunan Haberler

Hatayspor, hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 kaybetti

Hatayspor, hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 kaybetti

YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması!

YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması!

Motorine 1,75 TL zam! 4 kurum 2023 için en dikkat çeken tahmini yaptı

Motorine 1,75 TL zam! 4 kurum 2023 için en dikkat çeken tahmini yaptı

CHP tarih verdi! Altılı masa cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak?

CHP tarih verdi! Altılı masa cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak?

Rusya füzelerle saldırdı! İki Avrupa ülkesi karanlığa gömüldü

Rusya füzelerle saldırdı! İki Avrupa ülkesi karanlığa gömüldü

Bu havalara aldanmayın! Kar için uzmanlar uyarıyor: En soğuk...

Bu havalara aldanmayın! Kar için uzmanlar uyarıyor: En soğuk...

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.