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YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması! ‘Cumhurbaşkanı seçilse bile mazbata alamaz’

17.12.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay hapis cezası alması Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. YSK Başkanı Muharrem Akkaya da İmamoğlu’nun aldığı ceza ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi. Akkaya açıklamasında ‘Cezası kesinleşirse, cumhurbaşkanı seçilse bile mazbata alamaz’ ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması! ‘Cumhurbaşkanı seçilse bile mazbata alamaz’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasını da kararına ekledi.

Bu gelişmelerin ardından YSK Başkanı Muharrem Akkaya'ya İmamoğlu'nun seçimlerde cumhurbaşkanlığı adayı olma ihtimali ve süreç soruldu. Akkaya, "Adayken cezası kesinleşirse seçilse bile mazbata alamaz" dedi.

‘SEÇİLSE BİLE MAZBATASINI ALAMAZ’

İstinafın cezayı kesinleştirmesi halinde, Yargıtay'ın onamasına kalan ceza ile birlikte İmamoğlu'nun cezaevine girip çıkması, belediye başkanlığının ve CHP üyeliğinin düşeceği öngörülüyor. Bununla birlikte İmamoğlu'nun önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olacağı iddiası da kulislerin bir numaralı gündem maddesi oluyor. Konuya ilişkin konuşan YSK Başkanı Muharrem Akkaya, "İmamoğlu adayken ceza alırsa adaylığı düşmez mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır adaylığı düşmez, isterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez. Bunun yaşanmış örnekleri de var. Mesela en son Ceylanpınar Belediye Başkanı 2019'da seçilmişti ama seçildikten sonra hakkında yargı kararı olduğu için mazbatasını iptal ettik. Muhtarlık seçimlerinde de bu sıklıkla yaşanabiliyor."

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‘YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ YAPILIR’

Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Akkaya, "Belediye Başkanları seçiminde ikinci en çok oyu alan kazanıyor fakat Cumhurbaşkanı seçimi belediye başkanı gibi değil. İkinci en çok oy alana mazbata verilmez çünkü yüzde 50+1 şartı var. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için tek aday bile olsa oyların yüzde 50+1'ini alması gerekir. Yani iki adaydan biri seçim takvimi açıklandıktan sonra ceza alırsa seçimi kazansa bile mazbatası verilmez ve seçimler yenilenir. 45. günü takip eden ilk Pazar gününde yeniden Cumhurbaşkanı seçimi yapılır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu YSK

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