Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! 'Bir an önce açıkla'

Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili olarak partiler ve siyasilerden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında gündemine yerel seçimleri almış, özellikle İstanbul'un geri alınması konusunda açıklamaları olmuştu.

İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Erdoğan yerel seçimler için yaptığı açıklamada parolayı 'Yeniden İstanbul' olarak belirlediklerini duyurmuştu. AK Parti henüz İstanbul adayını açıklamadı. Kulislerde farklı farklı isimler konuşulurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak "Bir an önce Cumhurbaşkanı adayını açıklasın" dedi.

"BU DÖNEM BİTTİ BE KARDEŞİM"

Dün sabah FOX'ta katıldığı canlı yayın programında konuşan İmamoğlu şunları aktardı:

"İstanbul ile ilgili her türlü kararı talimat şeklinde söyleyecek bir duyguyu İstanbul kaldıramaz, bunu reddeder. 'Yık yık, yap yap' bu dönem bitti be kardeşim.

Yeniden İstanbul zaten 2019 yılında başladı, geçmiş ola. Bir an önce Cumhurbaşkanı, İstanbul adayını açıklasın."





