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Ekrem İmamoğlu olayların ardından Erzurum Valisi'yle telefonda görüştü! "Sen dua et ben böyle konuşuyorum"

07.05.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında taşlı saldırıya uğramasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kentte tansiyonun yükselmesinin ardından İmamoğlu'nun Erzurum Valisi Okay Memiş'le telefonda yaşadığı diyalog ise gündem oldu.

Seçimlere 7 gün kaldı. Türkiye sandık başına gideceği günü beklerken siyasilerin çalışmaları tam gaz devam ediyor. Son olarak Millet İttifakı'nın seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, destekçileriyle buluşmak için Erzurum'a gitti. Taşlı saldırıya uğrayan İmamoğlu konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.

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Erzurum'da yaşanan olaya Millet İttifakı üyeleri ve Muharrem İnce'den tepkiler gelirken İmamoğlu'nun Vali Memiş'le yaşadığı diyalog sosyal medyaya damga vurdu.

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Taşlı saldırı sonrası bölgeden uzaklaşan İmamoğlu, Erzurum Valisi Okay Memiş'le sert bir görüşme gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun telefonda Vali Memiş'e, "Erzurumlular adına kınıyorum, dadaş adına kınıyorum. Beni daha yorma. 'Bana tedbirleri aldım ama üzgünüm' derseniz bunu söylerim size. Ağır mı konuşuyorum? Sen dua et ki ben böyle konuşuyorum Sayın Valim" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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