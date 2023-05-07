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Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşlı saldırı! Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi: 14 Mayıs'a odaklanın...

07.05.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 7 gün kala halka seslenmek için Erzurum'a giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir grup taşlı saldırıda bulundu. Tansiyonun arttığı kentte İmamoğlu konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı. Polisler olaya müdahale ederken siyasi liderlerden peş peşe açıklamalar geldi.

Türkiye 14 Mayıs için son viraja girdi. Aylardır süren seçim çalışmaları son haftaya girilirken daha da arttı. Millet İttifakı'nın kazanması halinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu halka seslenmek için Erzurum'da gitti. Miting öncesi başlayan gerginlik daha sonra arttı ve taşlı saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER!

Sıcak dakikaların yaşandığı olay sosyal medyada gündem olurken siyasilerden de konuyla ilgili peş peşe paylaşımlar geldi. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu saldırı sonrası Twitter hesabından bir açıklama yaparak vatandaşları 14 Mayıs için çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Mafyalar, militanlar, SADAT'çılardan, Sinan Ateş'i öldüren torbacılardan, 5'li çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem Başkanımıza saldıranlar bunlardır. Amaçları insanları korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Türkiye makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek. Sevgili vatandaşlarım 14 Mayıs'a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız.

"BİZ BU SEÇİMİ SÜKUNETLE KAZANACAĞIZ"

İYİ Parti lideri Meral Akşener Erzurum'da yaşanan olaylarla ilgili, "Devletin imkânlarıyla demokrasiye ket vurmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki; Millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız. Ne Ekrem kardeşimi, ne beni, ne de Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz bu seçimi sükûnetle kazanacağız!" açıklamasını yaptı.

MUHARREM İNCE: PROVOKATİF SALDIRIYI KINIYORUM

Taşlı saldırı sonrası bir açıklama da Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den geldi. İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurum'da Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen provakatif saldırıyı kınıyorum. Savaşa değil seçime giriyoruz. Bu tür provokasyonlara asla boyun eğmeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.

ALİ BABACAN: DERHAL İŞLEM BAŞLATILMALI

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise olaylarla ilgili, "Sayın @ekrem_imamoglu’na ve Erzurum halkına yapılan taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu provokasyonu yapanlar ve onlara göz yumanlar hakkında savcılık derhal işlem başlatmalıdır. Bu seçimi barış, huzur ve kardeşlik isteyenler kazanacak." paylaşımını yaptı.

AHMET DAVUTOĞLU: KARDEŞİ KARDEŞE DÜŞMAN ETTİNİZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkeyi getirdiğiniz hale bakın! Kardeşi kardeşe düşman ettiniz. Erzurum’da Sn. Ekrem İmamoğlu ve miting alanındaki kardeşlerimize yönelik saldırının faili de, azmettiricisi de bu kirli iktidardır. Herkes müsterih olsun bu yaşananlar tarihin utanç sayfalarında yer alacak, 14 Mayıs’ta ülkemiz huzura kavuşacak."

TEMEL KARAMOLLAOĞLU: SEYİRCİ KALAN İDARECİLERİ KINIYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekrem İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Karamollaoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uğradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sn. Ekrem İmamoğlu’na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum! Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz!"

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