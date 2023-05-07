Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olay çıktı! Polis müdahale etti

Son dakika: Erzurum'a giden Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında tansiyon yükseldi. Taşlı saldırı girişiminde bulunan gruba polis müdahale etti.

İMAMOĞLU: SİZ ONLARA SAKIN TAŞ ATMAYIN

İmamoğlu da olaya tepki göstererek, "Beni dinlemeye gelenler siz onlara sakın taş atmayın. Polis güvenliğimizi sağlamak zorunda. Taş atanlar hepinizi görüyorum. Hepinizin hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bu şehrin valisi, emniyet müdürü biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin." ifadelerini kullandı.

SALDIRININ ARDINDAN OTOBÜSTEN İLK GÖRÜNTÜLER

Ekrem İmamoğlu'nun otobüsünün taşlanmasının ardından aracın içinden ilk fotoğraflar geldi. Otobüsün camlarının kırıldığı görüldü.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU: SEYİRCİ KALAN İDARECİLERİ KINIYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekrem İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Karamollaoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uğradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sn. Ekrem İmamoğlu’na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum! Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz!"

