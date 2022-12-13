HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekrem İmamoğlu "Size söylüyorum" deyip seslendi! Candaş Tolga Işık araya girdi: Bir dava daha açılır bunun üzerine

Ekrem İmamoğlu "Size söylüyorum" deyip seslendi! Candaş Tolga Işık araya girdi: Bir dava daha açılır bunun üzerine

13.12.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Canlı yayında Işık'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesiyle ilgili konuştu. İmamoğlu'nun "YSK'nın bütün üyelerine sesleniyorum. Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Hiç mi 'Biz yanlış karar aldık' diye muhakeme yapmadınız" dedi. İmamoğlu, araya giren Işık'ın "Bir dava daha açılır bunun üzerine" sözlerine ise "Artık kendileri bilir." yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu "Size söylüyorum" deyip seslendi! Candaş Tolga Işık araya girdi: Bir dava daha açılır bunun üzerine

Son dönemde, Mansur Yavaş ile buluşması, hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle ilgili hakkında açılan dava ve İstanbul'daki yeni projeleri, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adaylığı gibi konularla gündemde olan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tv100 kanalında canlı olarak yayınlanan Az Önce Konuştum programında merak edilen soruları yanıtlıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Olgunlaşmış bir demokrasi sürecine sahip değiliz. Çok şeye ihtiyacımız var. Yarınki mahkemenin hakimine, savcısına sonsuz güvenmek istiyorum Yargıdan bunu talep etmek hakkımız onlar da bunu sunmak zorundalar. Ön yargılı davranmak istemiyorum, umarım kalplerinde adalet hissi ve en güçlü hukuk bilgileriyle karar verirler.

ekrem imamoğlu 2

SİYASİ YASAK DAVASI

Cümleme lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diyorum. Ben 4 Kasım'da, aradan 6 ay geçmiş. Görevimi yapıyorum, milletimle buluşmaktan moralimin en yüksek yerindeyim. O kadar süre sonra YSK'ya hakaret edeceğim... Ama daha acısı ne biliyor musunuz? Bu hakaret olarak ne zaman anlaşılıyor? 20 ay sonra. Dolayısıyla ben bir kaç yerde de söyledim. Size de söyleyeyim. Yine o muhterem İçişleri Bakanı söyledi ya, 'Hüngür hüngür ağladım İstanbul seçimlerini kaybettiğimiz gece diye. Ve o hüngür hüngür ağlayan akıl, o bakan ve o amiri bu davayı açtırmıştır. Bu siyasi bir süreçtir. Tekrar ifade edeyim gerçekten bu memleketi vicdan yoksunu, adalet yoksunu insanlardan bu devleti, bu milleti Allah korusun diye dua ediyorum ve aynı zamanda mücadele veriyoruz

Işık'ın "Davada siyaseten yasaklanırsanız ne yapacaksınız?" sorusunu da yanıtlayan İmamoğlu şunları söyledi:

"Bu karar siyaseten kazandırır diyen çok kişi oldu. Seçimde de benzer şeyler söyleyenler oldu. İptal ederlerse fark ederiz demiştim. Biz görevimizi yapmak istiyoruz"

Eİ

" BİR DAVA DAHA AÇILIR BUNUN ÜZERİNE"

31 Mart seçimlerinin iptal edilmesiyle ilgili konuşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Sorgulanması gereken başka bir şey var. İstanbul seçimlerinde hatırlarsanız hırsızlar, çaldılar diye kampanya yaptılar. Sayın bakan çıktı televizyona ortalama 700-750 civarında terörist tespit ettik dedi. Programı yöneten emin misiniz diyor. Garanti veriyor. 3 tane dava açılıyor. Davaların tamamı sonuçlanıyor. Sonucu ne biliyor musunuz? Sıfır. Tek bir gün para cezası bile yok. Hepsi beraat ediyor. Bu milleti rezil ettiniz. Demokrasi tarihinde olmayacak bir işi yaşattınız. Milyonlarca insanın oylarını yok saydınız. Aslında yargılanması gereken, gerçekten o gün seçimi nasıl bu şekilde siyasi bir manipülasyona uğrattılar.

Bakın buradan YSK'nın bütün üyelerine sesleniyorum. Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Hiç mi 'Biz yanlış karar aldık' diye kendiniz muhakeme yapmadınız. Hiç mi kendinizle hesaplaşmadınız? Böyle bir günü bütün İstanbullulara ve milletimize yaşattığınız için o yanlış kararın altına imza attığınız için hiç mi canınız yanmadı? diye soruyorum. İmamoğlu'nun sözleri üzerine araya giren Işık ise "Bir dava daha açılır bunun üzerine" dedi. İmamoğlu ise "Artık kendileri bilir." yanıtını verdi.

'Fark atarız' deyip iddialı konuştu: Halk bir tokat atar... 'Fark atarız' deyip iddialı konuştu: Halk bir tokat atar...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM duyurdu: Merakla beklenen sonuçlar açıklandıÖSYM duyurdu: Merakla beklenen sonuçlar açıklandı
Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"
İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı!İstekli'nin vaaz görüntüleri ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Candaş Tolga Işık

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

Pelkas+para teklifini Galatasaray umursamadı ve anlaşma sağladı

Pelkas+para teklifini Galatasaray umursamadı ve anlaşma sağladı

Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!

Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!

Dünya yeni hamlesini merak ediyordu, korkulan oldu! Rusya tarih vererek duyurdu

Dünya yeni hamlesini merak ediyordu, korkulan oldu! Rusya tarih vererek duyurdu

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı olayında flaş gelişme!

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı olayında flaş gelişme!

'Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt! CHP'li isim tek kelimeyle cevapladı

'Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt! CHP'li isim tek kelimeyle cevapladı

İlginizi Çekebilir

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.