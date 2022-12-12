Ekrem İmamoğlu 'fark atarız' dedi, iddialı konuştu: Halk, siyasi iradeye öyle bir tokat atar ki yerden kalkamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle ilgili dava hakkında konuştu. Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İBB Başkanı İmamoğlu, "Sizin için 'siyasi yasak' kararı çıkarsa ne olur?" sorusuna yanıt verdi.

İMAMOĞLU: İSTANBUL'DAKİ SEÇİMLERİN İPTALİ SONRASI GELEN FARKIN MİSLİ OLUR

Dikkat çeken ifadeler kullanan İmamoğlu, "Ceza verirlerse fark atarız. Yargının siyasetin aleti olduğuna inan halk, bunu gören halk, siyasi iradeye öyle bir tokat atar ki yerden kalkamaz. İstanbul'daki seçimlerin iptali sonrası gelen farkın misli olur. Fark atarız ama istemiyorum." dedi.



