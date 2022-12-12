HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ekrem İmamoğlu 'fark atarız' dedi, iddialı konuştu: Halk, siyasi iradeye öyle bir tokat atar ki yerden kalkamaz

Ekrem İmamoğlu 'fark atarız' dedi, iddialı konuştu: Halk, siyasi iradeye öyle bir tokat atar ki yerden kalkamaz

12.12.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında devam eden davada 'siyasi yasak kararı' çıkması halinde fark atacaklarını savundu. İmamoğlu, "Fark atarız ama bu şekilde olsun istemiyorum. Halk, siyasi iradeye öyle bir tokat atar ki yerden kalkamaz" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu 'fark atarız' dedi, iddialı konuştu: Halk, siyasi iradeye öyle bir tokat atar ki yerden kalkamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle ilgili dava hakkında konuştu. Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İBB Başkanı İmamoğlu, "Sizin için 'siyasi yasak' kararı çıkarsa ne olur?" sorusuna yanıt verdi.

İMAMOĞLU: İSTANBUL'DAKİ SEÇİMLERİN İPTALİ SONRASI GELEN FARKIN MİSLİ OLUR

Dikkat çeken ifadeler kullanan İmamoğlu, "Ceza verirlerse fark atarız. Yargının siyasetin aleti olduğuna inan halk, bunu gören halk, siyasi iradeye öyle bir tokat atar ki yerden kalkamaz. İstanbul'daki seçimlerin iptali sonrası gelen farkın misli olur. Fark atarız ama istemiyorum." dedi.

fdsfgsg

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar' Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sebebini böyle açıkladı: DP'ye küfür etmemişim!Sebebini böyle açıkladı: DP'ye küfür etmemişim!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim

En Çok Okunan Haberler

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Asansörde iğrenç taciz! "Seni istiyorum, 5 dakika dişini sık"

Asansörde iğrenç taciz! "Seni istiyorum, 5 dakika dişini sık"

Balkanlar'da gerginlik had safhada!

Balkanlar'da gerginlik had safhada!

EYT için kritik gün! Gözler Erdoğan'ın açıklamasında

EYT için kritik gün! Gözler Erdoğan'ın açıklamasında

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.