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Ekşili lohusa çorbası tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.05.2019 12:12 | Son Güncelleme

Osmanlı mutfağının demirbaş çorbalarından biri olan ekşili lohusa çorbası, birçok kişi tarafından bilinmeyen saklı kalmış bir lezzet. Kuzu kıyması ve et suyu ile hazırlanan ekşili lohusa çorbası tarifi biraz uğraştırıcı olsa da sonuç güldürüyor. Ekşili lohusa çorbası nasıl yapılır diyenler için püf noktaları ve detayları geliyor...

Ekşili lohusa çorbası tarifi

Ekşili lohusa çorbası tarifi kuzu etiyle hazırlanan, terbiyeli bir çorbadır ve son derece şifalıdır. İçinde çeşitli baharatlar bulunur. Bunların arasındaki en baskın tat reyhandır. Reyhanı baharat olarak yemeklerde kullanmaya alışkın değilseniz, bu aroma size oldukça enteresan gelecektir ancak tadını seveceğinize garanti verebiliriz.

Ekşili lohusa çorbası Osmanlı mutfağının göz yemeklerinden biriydi. Günümüzde pek bilinmeyen bu çorba tarifini sizlerle Ramazan'a özel olarak paylaşmak istiyoruz. Osmanlı Dönemi'nde toprak kaplarda servis edilen ekşili lohusa çorbasına servis aşamasında eritilmiş tereyağı ilava edilirdi. Siz de yemek sunumunuzu bu şekilde yapabilir, nostaljik bir iftar hazırlayabilirsiniz.

Ekşili lohusa çorbası nasıl yapılır?

Ekşili lohusa çorbası malzemeleri:

Bir litre et suyu
2 su bardağı su
250 gram kuzu kıyma
2 adet yumurtanın sarısı
2 yemek kaşığı un
15 gram tereyağı
Karabiber
Reyhan baharatı ya da pul biber
Tuz

Ekşili lohusa çorbası yapılışı:

Et suyunu ve 2 bardak suyu büyük bir tencereye alıp kaynamaya bırakın.
Su kaynamaya başladığında çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlayın.
Yumurta sarısı, limon suyu ve unu bir kasede karıştırın. İçine az bir miktar et suyu ekleyin. Çıprmaya devam edin.
Homojen bir karışım elde ettikten sonra kaynayan et suyuna terbiyeyi ilave edin ve hızlıca karıştırın.
Sıra geldi köfteleri hazırlamaya... Kıyma, tuz ve karabiberi yoğurup minik minik köfteler yapın.
Tereyağında köfteleri kızartın ve ardından çorbaya ekleyip yaklaşık 15 dakika daha kaynatın.
Çorbayı ocaktan almadan önce tuzunu ilave edin.
Servis yaparken üzerine kuru reyhan ya da pul biber eklemeyi unutmayın. Dilerseniz üzerine tereyağı eritip gezdirebilirsiniz.


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