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El Bab’ta uyuşturucu operasyonu

03.02.2021 01:45 | Son Güncelleme:
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Suriye’nin El Bab ilçesinde Türk ve Suriyeli güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda, bir kamyonetin zulasında 22 kilo esrar yakalandı.Suriye’nin Halep iline bağlı El Bab ilçesinde Türk ve Suriyeli güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda bir kamyonetin zulasında 22 kilo esrar yakalandı.

Suriye’nin El Bab ilçesinde Türk ve Suriyeli güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda, bir kamyonetin zulasında 22 kilo esrar yakalandı.

Suriye’nin Halep iline bağlı El Bab ilçesinde Türk ve Suriyeli güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda bir kamyonetin zulasında 22 kilo esrar yakalandı. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab İlçe Merkezine uyuşturucu ve uyarıcı madde getirileceği yönünde alınan duyum üzerine, 2 Şubat 2021 günü icra edilen operasyonla T.M. ve H.A. isimli iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları kamyonette yapılan aramada, araç içerisinde zula olarak tabir edilen gizli bölmede kamufle edilmiş, 22 kilogram Lübnan menşeili plaka esrar, 18 adet sentetik uyuşturucu hap (captagon) olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 2 adet AK 47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve tüfeğe ait 5 şarjör ile 7.62 milimetre çapında 130 adet fişek, 1 adet el bombası ve 2 adet cep telefonu incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

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