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  4. Kurbanları kestiler, artıklarını sokaklara bırakıp gittiler! Gaziantep'te iğrenç görüntüler

Kurbanları kestiler, artıklarını sokaklara bırakıp gittiler! Gaziantep'te iğrenç görüntüler

17.06.2024 12:38
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.06.2024 12:38
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Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Gaziantep'ten gelen görüntüler izleyenlerin midesini bulandırdı. Kurban kesiminden sonra kalan fazlalıklar yolun kenarına atıldı. Hem çevreyi hem insan sağlığını tehlikeye atan görüntülere sosyal medyada çok sayıda tepki geldi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününe girildi. Kurbanlarını kesen vatandaşlara bayram öncesinde çok sayıda uyarı yapılmasına rağmen bir kez daha mide bulantılar görüntüler ortaya çıktı.

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'DENETİM' ŞİKAYETLERİ

Gaziantep'te çekilen görüntüler kısa sürede gündem oldu. Kurbanlardan arta kalan fazla parçalar yolun kenarında adeta yığın oluşturdu. Kötü görüntülerin ortaya çıkması denetimsizlik şikayetlerini beraberinde getirdi.

Denetimsizlikle beraber bu görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan vatandaşlara da tepki gösterildi. Kimi kullanıcı 'cahiliye dönemi gibi' derken bazı kullanıcılar ise 'görgüsüzlük' olarak yorumladı.

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RİSKLİ GÖRÜNTÜLER

Kısa sürede yayılan görüntülerde araçtan çekilen bir videoda yolun tamamının artıklarla kaplandığı görüldüğü. Ortaya çıkan görüntü çevre kirliliğine neden olmakla beraber insan sağlığı açısından da risk oluşturdu.

BAŞKAN UYARI MESAJI YAYINLAMIŞTI

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın bayramdan önce vatandaşları bu görüntüler çıkmaması adına uyarmıştı. Yılmaz, "Kurban kesimlerinin, belediyemiz tarafından belirlenen ve hijyenik şartlara uygun olarak hazırlanmış kesim yerlerinde gerçekleştirilmesi hem toplum sağlığı hem de çevre temizliği açısından hayati öneme sahiptir.Kesim işlemlerinin kontrolsüz ve uygunsuz yerlerde yapılması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve çevremizi kirletebilir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın, bu kurala uymalarını ve belirlenen kesim yerlerini kullanmalarını rica ediyorum.” ifadelerini kullanmıştı.


Express


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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Gaziantep
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