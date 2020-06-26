El bezlerini 4 adımda dezenfekte edebilirsiniz! İşte mikropları öldüren yöntemler...

Mutfakta veya sofrada bir şey döküldüğünde elimiz hemen el bezine gider. Hemen dökülen şeyi el bezi ile temizleriz. Bu tamam da el bezinin temizliği ne olacak? Emin olun el beziniz temiz değilse sildiğiniz yer de temiz olmayacak! Bu sebeple el bezinin temizliğine önem vermelisiniz. Bunun için de size birkaç yöntemden bahsedeceğiz. El bezleriniz artık tertemiz olacak!
El bezi temizliğindeki en etkili yöntemlerden biri el bezlerini kaynatmaktır.
Küçük bir tencereye su doldurun.
İçine biraz çamaşır suyu ve biraz da bulaşık deterjanı ekleyin.
El bezlerini de içine koyun.
Sonrasında tencereyi ocağın üzerine alarak altını yakın.
Böylece kaynatmaya başlayın ve arada bir karıştırın.
El bezleri tamamen kaynayınca ve lekeler çıkınca musluğun altında iyice yıkayın ve asın.
Derince bir kaba sıcak su koyun.
Sıcak suyun içine biraz sirke ilave edin.
El bezlerini de suyun içine bastırın.
Bezleri suyun içinde en az yarım saat bekletin.
Sonrasında çıkarın ve bol su ile durulayıp asarak kurutun.
Derin bir kabın içine elinizin yanmayacağı sıcaklıkta su koyun.
Bir kalıp sabunu suyun içine rendeleyin.
El bezlerini de suyun içine atın ve elinizle çitileyin.
Ardından el bezlerini suyun altında durulayın ve sıkın.
El bezinizde inatçı lekeler oluşmuşsa ve çıkarmakta güçlük çekiyorsanız; sirke, bulaşık deterjanı ve çamaşır suyunu karıştırmanız gerekebilir. Bu yöntem ile bütün inatçı lekelerden kurtulup el bezinizi derinlemesine temizleyebilirsiniz.
Hangi yöntemi tercih ederseniz edin, birkaç noktaya dikkat etmeniz gerekir. Yıkadığınız bezleri asla katlayarak bir kenara koymayın. Nem mikropların çoğalmasını ve bezlerin kötü kokmasını sağlar. Mutlaka açarak bir yere serin veya asarak kurutun. Bezinizi her kullanımdan sonra temizlemeniz daha sonra oluşacak inatçı lekelerin önüne geçer ve el bezinizin her daim temiz ve hijyenik kalmasını sağlar.
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