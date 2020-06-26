El bezlerini 4 adımda dezenfekte edebilirsiniz! İşte mikropları öldüren yöntemler...

Mutfakta veya sofrada bir şey döküldüğünde elimiz hemen el bezine gider. Hemen dökülen şeyi el bezi ile temizleriz. Bu tamam da el bezinin temizliği ne olacak? Emin olun el beziniz temiz değilse sildiğiniz yer de temiz olmayacak! Bu sebeple el bezinin temizliğine önem vermelisiniz. Bunun için de size birkaç yöntemden bahsedeceğiz. El bezleriniz artık tertemiz olacak!

1. YÖNTEM: EL BEZLERİNİ KAYNATMAK

El bezi temizliğindeki en etkili yöntemlerden biri el bezlerini kaynatmaktır.

Küçük bir tencereye su doldurun.

İçine biraz çamaşır suyu ve biraz da bulaşık deterjanı ekleyin.

El bezlerini de içine koyun.

Sonrasında tencereyi ocağın üzerine alarak altını yakın.

Böylece kaynatmaya başlayın ve arada bir karıştırın.

El bezleri tamamen kaynayınca ve lekeler çıkınca musluğun altında iyice yıkayın ve asın.

2. YÖNTEM: SİRKELİ SUDA BEKLETMEK

Derince bir kaba sıcak su koyun.

Sıcak suyun içine biraz sirke ilave edin.

El bezlerini de suyun içine bastırın.

Bezleri suyun içinde en az yarım saat bekletin.

Sonrasında çıkarın ve bol su ile durulayıp asarak kurutun.

3. YÖNTEM: SABUNLU SU HAZIRLAYIN

Derin bir kabın içine elinizin yanmayacağı sıcaklıkta su koyun.

Bir kalıp sabunu suyun içine rendeleyin.

El bezlerini de suyun içine atın ve elinizle çitileyin.

Ardından el bezlerini suyun altında durulayın ve sıkın.