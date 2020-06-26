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  4. El bezlerini 4 adımda dezenfekte edebilirsiniz! İşte mikropları öldüren yöntemler...

El bezlerini 4 adımda dezenfekte edebilirsiniz! İşte mikropları öldüren yöntemler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfakta her an elimizin altında olan el bezleri, çok çabuk kirlenir ve mikrop taşır. Bu sebeple el bezlerin çok iyi bir şekilde temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekir. Peki, sürekli kullandığımız el bezleri nasıl temizlenir? En önemlisi de el bezleri nasıl dezenfekte edilir? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız işte size el bezi temizliği ile ilgili pratik yöntemler….

El bezlerini 4 adımda dezenfekte edebilirsiniz! İşte mikropları öldüren yöntemler...

Mutfakta veya sofrada bir şey döküldüğünde elimiz hemen el bezine gider. Hemen dökülen şeyi el bezi ile temizleriz. Bu tamam da el bezinin temizliği ne olacak? Emin olun el beziniz temiz değilse sildiğiniz yer de temiz olmayacak! Bu sebeple el bezinin temizliğine önem vermelisiniz. Bunun için de size birkaç yöntemden bahsedeceğiz. El bezleriniz artık tertemiz olacak!

1. YÖNTEM: EL BEZLERİNİ KAYNATMAK

El bezi temizliğindeki en etkili yöntemlerden biri el bezlerini kaynatmaktır.

Küçük bir tencereye su doldurun.
İçine biraz çamaşır suyu ve biraz da bulaşık deterjanı ekleyin.
El bezlerini de içine koyun.
Sonrasında tencereyi ocağın üzerine alarak altını yakın.
Böylece kaynatmaya başlayın ve arada bir karıştırın.
El bezleri tamamen kaynayınca ve lekeler çıkınca musluğun altında iyice yıkayın ve asın.

2. YÖNTEM: SİRKELİ SUDA BEKLETMEK

Derince bir kaba sıcak su koyun.
Sıcak suyun içine biraz sirke ilave edin.
El bezlerini de suyun içine bastırın.
Bezleri suyun içinde en az yarım saat bekletin.
Sonrasında çıkarın ve bol su ile durulayıp asarak kurutun.

3. YÖNTEM: SABUNLU SU HAZIRLAYIN

Derin bir kabın içine elinizin yanmayacağı sıcaklıkta su koyun.
Bir kalıp sabunu suyun içine rendeleyin.
El bezlerini de suyun içine atın ve elinizle çitileyin.
Ardından el bezlerini suyun altında durulayın ve sıkın.

4. YÖNTEM: SİRKE, BULAŞIK DETERJANI VE ÇAMAŞIR SUYU KARIŞIMI

El bezinizde inatçı lekeler oluşmuşsa ve çıkarmakta güçlük çekiyorsanız; sirke, bulaşık deterjanı ve çamaşır suyunu karıştırmanız gerekebilir. Bu yöntem ile bütün inatçı lekelerden kurtulup el bezinizi derinlemesine temizleyebilirsiniz.

  • Bir kovaya ılık su koyun.
  • Sonrasında suyun içine biraz sirke, bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu ilave edin.
  • Ardından el bezlerini de bu kovanın içine koyun.
  • Bezleri suda bekletebildiğiniz kadar çok bekletin.
  • Bezleri kovadan çıkarınca suyun altında çitileyerek güzelce durulayın.

Hangi yöntemi tercih ederseniz edin, birkaç noktaya dikkat etmeniz gerekir. Yıkadığınız bezleri asla katlayarak bir kenara koymayın. Nem mikropların çoğalmasını ve bezlerin kötü kokmasını sağlar. Mutlaka açarak bir yere serin veya asarak kurutun. Bezinizi her kullanımdan sonra temizlemeniz daha sonra oluşacak inatçı lekelerin önüne geçer ve el bezinizin her daim temiz ve hijyenik kalmasını sağlar.

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