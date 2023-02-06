Sosyal medya 'Deprem kahini' olarak bilinen Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat'taki paylaşımını konuşuyor! 'Er ya da geç...'

AFAD verilerine göre saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte gerçekleşen deprem başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi. Depremin ardından 'deprem kahini olarak bilinen Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat'ta yaptığı paylaşım sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

SOSYAL MEDYADA DEPREMDEN ÖNCEKİ O PAYLAŞIM KONUŞULUYOR

Hoogerbeets’in, 3 Şubat'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadelerini kullandığı görüldü.

Hoogerbeets, daha önce de Türkiye'de meydana gelen pek çok depremi tahmin etmesiyle biliniyordu. Avustralyalı gökbilimci, 'deprem kahini' olarak biliniyor ve dünya çapında da yaptığı tahminlerle tanınıyor.