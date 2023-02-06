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Sosyal medya 'Deprem kahini' olarak bilinen Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat'taki paylaşımını konuşuyor! 'Er ya da geç...'

06.02.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada, 'deprem kahini' olarak bilinen dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat'ta yaptığı paylaşım konuşuluyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay, Gaziantep, Adana ve Diyarbakır başta olmak üzere pek çok ilde hissedilen7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Hoogerbeets'in 3 gün önce yaptığı paylaşım dikkat çekti. Hoogerbeets'in o paylaşımda harita üzerinden bölgeyi işaretleyerek er ya da geç bu bölgede 7.5'lik deprem olacağını söylediği görüldü.

Sosyal medya 'Deprem kahini' olarak bilinen Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat'taki paylaşımını konuşuyor! 'Er ya da geç...'

AFAD verilerine göre saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte gerçekleşen deprem başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Diyarbakır olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi. Depremin ardından 'deprem kahini olarak bilinen Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat'ta yaptığı paylaşım sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

SOSYAL MEDYADA DEPREMDEN ÖNCEKİ O PAYLAŞIM KONUŞULUYOR

Hoogerbeets’in, 3 Şubat'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadelerini kullandığı görüldü.

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Hoogerbeets, daha önce de Türkiye'de meydana gelen pek çok depremi tahmin etmesiyle biliniyordu. Avustralyalı gökbilimci, 'deprem kahini' olarak biliniyor ve dünya çapında da yaptığı tahminlerle tanınıyor.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem! Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

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