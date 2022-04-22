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Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından ilk kez açıkladı: Bazı AK Partili arkadaşlar...

22.04.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturalarına yapılan zamlara tepki olarak faturasını ödememe kararı alan ve dün evinin elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Evinin mutfağından seslenen Kılıçdaroğlu "AK Parti'ye yakın bazı arkadaşlar 'Biz sizin elektrik faturanızı ödeyelim' diyerek ucuz kahramanlık yapıyorlar. Hala ne yaptığımı, niçin yaptığımı kavrayamamışlar" dedi.

Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından ilk kez açıkladı: Bazı AK Partili arkadaşlar...

Elektrik faturalarını ödememe kararı alan ve dün evinin elektriği kesilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu. Elektriği kesilen evde eşiyle birlikte dün geceyi nasıl geçirdiklerini anlatan CHP lideri, "Bu kararı eşimle beraber aldık ve bu kararı 1 hafta boyunca sürdüreceğiz." dedi. AK Partili bazı isimlerden gelen açıklamaları da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "AK Parti'ye yakın bazı arkadaşlar 'Biz sizin elektrik faturanızı ödeyelim' diyerek ucuz kahramanlık yapıyorlar. Hala ne yaptığımı, niçin yaptığımı kavrayamamışlar. Benim için düşük bir rakam ama bu faturayı ödeyemeyen milyonlar var, bundan haberleri yok." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"4 milyon ailenin elektriği kesildi. 2022'nin başından itibaren gelen olağanüstü zamları da kattığımızda rakamın büyük olduğunu düşünüyorum. Ama açıklamıyorlar.

Eğer siz o ailelerin dramını yaşarsanız ve onların sesi olursanız siyasetçi olarak işinizi yapmış olursunuz. 4 milyon aile elektriksiz kaldığında ben nasıl sessiz kalabilirim. Ben onların derdine derman olmak için, sorunlarını geniş kitlelere duyurmak için, ekonomi politikasının hangi felaketleri getirdiğini topluma anlatmak için yaptım.

"1 HAFTA SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu kararı eşimle beraber aldık ve bu kararı 1 hafta boyunca sürdüreceğiz. Milletvekiliyim, aldığım aylıkla elektrik faturamı rahatlıkla ödeyebilirim ama ben milyonların sesi olmak istedim. 21. yüzyılın Türkiyesi'nde evlerde elektrik yoksa, 4 milyon hanede elektrik yoksa, en azından koltuklarında rahat oturan beşli çetelerin de bilmesi gerekir, saray sosyetesinin de bilmesini istedim. Sizin bir eliniz yağda bir eliniz balda.

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Komşularımız sağ olsun bize aydınlatma aracı getirmişlerdi. Güzel bir komşu dayanışması örneği de sergilediler.

"SARAY DUYDU MU?"

Biz geniş kitlelere sesimizi duyurduk da acaba saray duydu mu? Sarayın oligarkları duydu mu, beşli çeteler duydu mu?

AK Parti'ye yakın bazı arkadaşlar "Biz sizin elektrik faturanızı ödeyelim" diyerek ucuz kahramanlık yapıyorlar. Hala ne yaptığımı, niçin yaptığımı kavrayamamışlar. Elektrik faturası dediğiniz benim için düşük bir rakam ama bu faturayı ödeyemeyen milyonlar var, bundan haberleri yok.

MİLLET İTTİFAKI LİDERLERİNE TEŞEKKÜR

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin sayın genel başkanları aradılar, sağ olsunlar. Elektriği kesilen ailelerin sesini duyurmak açısından oluşturulan farkındalığın ne kadar önemli olduğunu fark ettiler, desteklerini ifade ettiler. Kendilerine yürekten teşekkür ederim.

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Bunun sivil itaatsizlik olmadığını ve bunun bireysel bir direniş olduğunu ifade ettim. Evin önüne kalabalıkların gelmemesini istedim çünkü olay başka mecralara taşınabilirdi, farklı sonuçlar doğurabilirdi. Oysa bu bireysel bir çaba. Bütün dünyaya, Türkiye'nin insanına, yaşanan haksızlığı göstermek istedim.

"ELEŞTİRENLER DOĞAL OLARAK VAR"

Eleştirenler doğal olarak var. Bir haksızlık varsa, bu ülkede insanlar mağdur oluyorlarsa mağdurun sesi olmak gerekiyor. Mağdurlar, gelir seviyesi düşük olan insanlar. Büyük ölçüde kentin varoşlarında yaşıyorlar ve seslerini duyuramıyorlar. İktidar sahiplerinin bu sesi duyması lazım.

6'LI MUHALEFETİN 24'NİSAN'DAKİ TOPLANTISI

6 lider bir araya geleceğiz. Bu sefer ev sahipliğini Demokrat Parti yapacak. Türkiye'nin sorunlarını konuşacağız. Çözüm önerilerimizi konuşacağız. Seçim güvenliğini nasıl sağlayacağız bunu konuşacağız. Güçlendirilmiş Parlamanter Sisteme Geçiş süreciyle ilgili çalışmalarımızı değerlendireceğiz.

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Millet İttifakı, milletin ittifakıdır. Biz milletin çıkarlarını savunuyoruz, kendi çıkarlarımızın değil. 24'ünde bu anlayışla bir araya geleceğiz. 6 lider Türkiye'yi geziyor,karşılaştıklarını oturup konuşuyoruz. Umutsuz değilim, Türkiye'yi güzel günler bekliyor."


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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