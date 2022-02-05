Elektrik kesintisiyle gündem olan Isparta'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplandı.

Kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma olaylarının gelecek hafta da devam etmesi riskinin bulunduğu ifade edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 7 Şubat tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına karar verdi.

KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLİ VE HAMİLE PERSONELE İZİN

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına karar verildi.



