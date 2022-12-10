MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Elif Karlı cezaevineki eşini ziyaret etti

Elif Karlı cezaevineki eşini ziyaret etti

10.12.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Sarallar' diye bilinen suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı, ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderilmişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Elif Karlı, 2 çocuğunun babası Ahmet Cengiz Karlı'nın 6 aydır cezaevinde olduğunu belirtti ve takipçilerine içini döktü.

Elif Karlı cezaevineki eşini ziyaret etti

Şarkıcı Elif Karlı'nın 1993 yılında nikah masasına oturduğu 2 çocuğunun babası Ahmet Cengiz Karlı, Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınmış ve arından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Eşinin cezaevine girmesiyle zor günler geçiren Elif Karlı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ekran görüntüsü 2022-12-10 145701

29 yıllık eşini cezaevinde ziyaret eden Elif Karlı, takipçilerine içini döktü. Eşini gördükten sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Karlı, "Çok merak edenler olmuş. Benim eşim 6 aydır cezaevinde ve yıllardır sağlık problemlerini yakından takip edenler bilir. Eşim için telaşlanmanız, dualarınız, düşünmeniz... Nasıl da naziksiniz ve nasıl da iyi tanıyorsunuz bizi, beni, eşimi, ailemi... Çok teşekkürler. İstediğiniz, dileğiniz kadar mutlu olun. Allah bazı kötü, pislik insanların kalbine iyilik versin. Ben gülmeyi severim, yalandan da olsa. Gülüyorum aklıma gelip de gerçekleşeceğini de umduğum ana. Başta kocamın, çocuklarımızın, benim, ailemizin günahına giren herkesi önce Allah'a sonra kendime emanet ediyorum. Görüşürüz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arka Sokaklar'dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladıArka Sokaklar'dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı
Yargı dizisinin yakışıklısı! Babası Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktıYargı dizisinin yakışıklısı! Babası Kurtlar Vadisi'nin yıldızı çıktı
6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi hatırlatılınca... Aşk pozuna gelen yoruma kızdı6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi hatırlatılınca... Aşk pozuna gelen yoruma kızdı
Anahtar Kelimeler:
Elif Karlı sosyal medya serbest piyasa emtia fiyatları piyasa fiyatları çocuğun

En Çok Okunan Haberler

'Bazı illerde okullar tatil olabilir, o ilçelere gitmeyin'

'Bazı illerde okullar tatil olabilir, o ilçelere gitmeyin'

EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…

EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…

Messi ile Weghorst maç sonunda birbirine girdi! ''Sen çok büyük bir aptalsın''

Messi ile Weghorst maç sonunda birbirine girdi! ''Sen çok büyük bir aptalsın''

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Arka Sokaklar'dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

Arka Sokaklar'dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

İğrenç olayda ses kayıtları ortaya çıktı!

İğrenç olayda ses kayıtları ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.