Elif Karlı cezaevineki eşini ziyaret etti

Şarkıcı Elif Karlı'nın 1993 yılında nikah masasına oturduğu 2 çocuğunun babası Ahmet Cengiz Karlı, Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınmış ve arından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Eşinin cezaevine girmesiyle zor günler geçiren Elif Karlı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

29 yıllık eşini cezaevinde ziyaret eden Elif Karlı, takipçilerine içini döktü. Eşini gördükten sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Karlı, "Çok merak edenler olmuş. Benim eşim 6 aydır cezaevinde ve yıllardır sağlık problemlerini yakından takip edenler bilir. Eşim için telaşlanmanız, dualarınız, düşünmeniz... Nasıl da naziksiniz ve nasıl da iyi tanıyorsunuz bizi, beni, eşimi, ailemi... Çok teşekkürler. İstediğiniz, dileğiniz kadar mutlu olun. Allah bazı kötü, pislik insanların kalbine iyilik versin. Ben gülmeyi severim, yalandan da olsa. Gülüyorum aklıma gelip de gerçekleşeceğini de umduğum ana. Başta kocamın, çocuklarımızın, benim, ailemizin günahına giren herkesi önce Allah'a sonra kendime emanet ediyorum. Görüşürüz" dedi.

