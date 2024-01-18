MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Elindeki anteni sallaya sallaya gelinini uyardı! Gelinim Mutfakta'da şoke eden anlar

Elindeki anteni sallaya sallaya gelinini uyardı! Gelinim Mutfakta'da şoke eden anlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2024 11:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'da gelinler ve kaynanalar arasındaki diyaloglar sık sık gündem oluyor. Her bölümünde ilginç anların yaşandığı programda bu defa bir kayınvalidenin gelinini uyarma şekli gündem oldu. Elinde antenle canlı yayına çıkan Dilek Hanım'ı o anları sosyal medyayı salladı.

Elindeki anteni sallaya sallaya gelinini uyardı! Gelinim Mutfakta'da şoke eden anlar

Gündüz kuşağının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Gelinler ve kaynanalar arasında yaşanan çekişmeler ise çok konuşuluyor.

Nursel Ergin'in sunduğu programa bu defa elinde antenle çıkan Dilek Hanım'ın söylemleri damga vurdu.

gelinim 0

'Benim derdim sizinle değil gelinimle' diyen Dilek Hanım 'Bugünde eksi alırsan Filiz akşam aç yatacaksın otelde' diyerek gelinini uyardı.

gelinim 1

Gelinim Mutfakta programındaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

gelinim 2

Yarışmayı izleyenler 'Söyleyecek söz bulamıyorum', 'Allah gelinine sabır versin' 'Yapım ekibi saçmalamayın artık' gibi yorumlar yaptılar.

gelinim 3

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllar sonra itiraf etti! 'Bizim bir cinayetimiz var'Yıllar sonra itiraf etti! 'Bizim bir cinayetimiz var'
Türkiye'yi terk eden Tolga Karel yemek fiyatlarına isyan etti! "Dolar bazında..."Türkiye'yi terk eden Tolga Karel yemek fiyatlarına isyan etti! "Dolar bazında..."
Eski aşkı hemen unuttu! Dudak dudağa yakalandıEski aşkı hemen unuttu! Dudak dudağa yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta nursel ergin sosyal medya nursel
En Çok Okunan Haberler
Gökçek varken aday olamamıştı! Ankara'da Balalı Altınok, İzmir'de Yörük Hamza Dağ! Bakan sürprizi bekleniyordu ama... İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları listesi!

Gökçek varken aday olamamıştı! Ankara'da Balalı Altınok, İzmir'de Yörük Hamza Dağ! Bakan sürprizi bekleniyordu ama... İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları listesi!

Doğum sırasında patronuna video çekip gönderdi! Viral oldu

Doğum sırasında patronuna video çekip gönderdi! Viral oldu

EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat, erken emekli olabilirsiniz!

EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat, erken emekli olabilirsiniz!

Yıllar sonra itiraf etti! 'Bizim bir cinayetimiz var'

Yıllar sonra itiraf etti! 'Bizim bir cinayetimiz var'

Önce Naci Görür şimdi de Övgün Ahmet Ercan uyardı: ‘Gerildi, durdu, beklemede’

Önce Naci Görür şimdi de Övgün Ahmet Ercan uyardı: ‘Gerildi, durdu, beklemede’

Fatih Terim rüzgarı! 106. dakikadaki sürprizi Galatasaray'ı hatırlattı...

Fatih Terim rüzgarı! 106. dakikadaki sürprizi Galatasaray'ı hatırlattı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.