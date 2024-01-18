Elindeki anteni sallaya sallaya gelinini uyardı! Gelinim Mutfakta'da şoke eden anlar

Gündüz kuşağının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Gelinler ve kaynanalar arasında yaşanan çekişmeler ise çok konuşuluyor.

Nursel Ergin'in sunduğu programa bu defa elinde antenle çıkan Dilek Hanım'ın söylemleri damga vurdu.

'Benim derdim sizinle değil gelinimle' diyen Dilek Hanım 'Bugünde eksi alırsan Filiz akşam aç yatacaksın otelde' diyerek gelinini uyardı.

Gelinim Mutfakta programındaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmayı izleyenler 'Söyleyecek söz bulamıyorum', 'Allah gelinine sabır versin' 'Yapım ekibi saçmalamayın artık' gibi yorumlar yaptılar.







