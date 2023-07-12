Elindeki not kağıdı Biden'ı ele verdi: NATO Zirvesi'ne 'Türkiye' ile hazırlanmış! Rishi Sunak ile bahçede çay içerlerken...

Joe Biden ve Rishi Sunak NATO Liderler Zirvesi başlamadan önce Sunak'ın Başbakanlık Ofisi'nin bahçesinde bir araya gelip çay içti. Görüşmeye dair yapılan açıklamalarda liderlerin ana gündem maddesinin Ukrayna olduğu belirtildi. Ancak basına yansımayan Türkiye konusunu Biden'ın elindeki not kağıdı ele verdi.

Biden'ın not kartının bir numaralı maddesi de Ukrayna meselesiydi. Ukrayna'nın hemen ardından gelen maddede ise Türkiye yazdığı görüldü. Türkiye maddesinin alt başlıklarında yazanlara göre Biden İsveç ve F-16 konularını da masaya yatırdı.

ABD'DEN F-16 MESAJLARI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin çıkarları ile de uyuştuğunu vurgularken "Biden, Kongre ile de istişare ederek bu süreci ilerletmek istiyor." ifadesini kullanmıştı.

Sullivan, Kongre'nin Türkiye'ye F-16 satışını ne zaman onaylayacağının sorulması üzerine ise " Bu konuda net bir tarih veremem ancak Kongre üyeleri ile temastayız." yanıtını vermişti.

"ÖZEL GÖRÜŞMELERİMİZDE DE SÖYLÜYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da pazartesi günü konuyla ilgili şu değerlendrimede bulunmuştu:

"F-16'ların satışı konusunda bir süredir Türkiye'yi desteklediğimizi kamuya açıkladığımız gibi, özel görüşmelerde onlara da söylüyoruz. Fakat biz her ne kadar inanmasak da bu konunun oradaki NATO üyeliğiyle bağlantılı olması gerektiğine inanan bir grup Kongre üyesi var."