SON DAKİKA | NATO üyeliği için yeşil ışık yakılmıştı! Stoltenberg ve Zelenski'den ortak açıklama

Son dakika haberi: NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde de diploması trafiği sürerken; Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN"

Dün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda 'yeşil ışık' yakan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı yeni açıklamada "Ukrayna, NATO’ya her zamankinden daha yakın" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü;

"Müttefiklerimiz şartların yerine getirildiği konusunda mutabık kaldığında Ukrayna NATO’ya üyelik için davet edilecektir. İşte bu Ukrayna’nın NATO üyeliği yolu konusunda çok net bir mesaj vermektedir. Bu savaş sona erdiğinde güvenilir bir güvenlik ortamı gerçekleştirilmesi gerekiyor Ukrayna için. Çünkü tarihin tekerrür etmesini engellememiz gerekiyor. Bu sebeple birçok müttefikimizin uzun vadeli güvenlik desteği sağlamak konusunda anlaştığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm bu adımlar savaş sona erdikten sonra Rusya’nın olası saldırganlığına karşı Ukrayna’yı koruyacaktır. Tabii ki NATO’nun şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğu desteği de güçlendirecektir.

Vilnius’ta verilen kararlar NATO ve Ukrayna arasındaki ilişkide yeni bir sayfa açıyor. Bugün eşit statüde bir araya geliyoruz ve müttefikler olarak bir araya geleceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum.

"MOSKOVA’NIN BİR TASARRUFU OLAMAZ"

Moskova’nın kimin NATO üyesi olup olmayacağı konusunda herhangi bir tasarrufu olamaz. Rusya zaten NATO’nun her türlü genişlemesine karşı. NATO müttefikleri ve Ukrayna, Ukrayna’nın üyeliği konusunda mutabık kalırlarsa Moskova’nın burada söyleyebileceği bir söz yok. Şimdi Ukrayna’yı üyeliğe daha yakın hale getiriyoruz bugün aldığımız kararla çok güçlü ve dayanışma içerisinde birleşik bir şekilde bir mesaj veriyoruz. Ve şunu da biliyoruz Moskova zaten bunu protesto edecek. Ama Ukrayna’nın kendi yolunu seçme hakkı her zaman var. Moskova buna karar verecek değil."

Stoltenberg'ten sonra kısa bir açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de "AB üyeliği için olduğu gibi NATO üyeliği için de reformlarımızı sürdürüyoruz. Zirvenin sonuçlarının iyi olduğunu söyleyebiliriz ancak bir davet de alırsak daha iyi olacaktır. Savaş devem ettiği sürece NATO'ya katılamayacağımızın farkındayız ve bunu anlayışla karşılıyoruz" diye konuştu.

ZELENSKİ: "NATO ÜYELİĞİ İÇİN REFORMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

RUSYA'DAN TEPKİ

Kremlin Sözcüsü Peskov bugün yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesinin yanlış olduğunu, "potansiyel olarak çok tehlikeli" olduğunu ve bunun Rusya'nın kendi güvenliğini ihlal edeceğini söyledi.



