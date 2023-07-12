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  4. Otopside dikkat çeken detay! "Maseratili polis" Üçgül kamyonette ölü bulunmuştu! Acılı eş isyan etti: Hesabını verecekler!

Otopside dikkat çeken detay! "Maseratili polis" Üçgül kamyonette ölü bulunmuştu! Acılı eş isyan etti: Hesabını verecekler!

12.07.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşadığı kavga sonrası "Maseratili polis" haberleriyle gündem olan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül dün kamyonetinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Üçgül'ün bitişik atış sonucu öldüğü belirlenirken, eşi Özlem Üçgül sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşımda bulundu. Acılı eş "hesabını verecekler. Acımı bile yaşayamıyorum." dedi.

Otopside dikkat çeken detay! "Maseratili polis" Üçgül kamyonette ölü bulunmuştu! Acılı eş isyan etti: Hesabını verecekler!

Türkiye'nin konuştuğu "Maseratili polis" olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. İzmir-İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati marka otomobildeyken trafikte tartıştığı avukatın bacağını kırmakla suçlanan polis memuru 39 yaşındaki Hüseyin Tayfun Üçgül dün ölü bulunmuştu. Otopsisi tamamlanan Üçgül'ün ise bitişik atış sonucu öldüğü belirlenirken, otopsi raporu ile Üçgül'in intihar ihtimalinin güçlendiği bildirildi. Kocasının ölüm haberiyle yıkılan acılı eş Özlem Üçgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. İşte detaylar...

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TRAFİKTE YAŞANAN TARTIŞMAYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; olay, 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. Araç sürücüleri avukat Fatih Uzun ile Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleşen taraflar, araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da "Kimin, kim olduğunu bilemezsin" dediği belirtildi.

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ÜÇGÜL HAKKINDA 6 YIL 10 AY HAPİS İSTENMİŞTİ

Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde. Bu yere düşmenin hesabını sana soracağım. Bu iş, burada bitmedi" diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede; olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı. Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.

MAL VARLIĞI İNCELEME ALTINA ALINDI

Olayın ardından polis Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Üçgül'ün görev yeri değiştirildi. Üçgül, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nden daha pasif bir birime alındı. Müfettiş hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını inceleme altına aldı.

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ÜÇGÜL'ÜN CANSIZ BEDENİ KAMYONETTE BULUNDU

Soruşturma süreci devam ederken, dün Muğla'nın Ortaca ilçesi Gökbel Mahallesi'ndeki ormanda park halindeki kamyonette Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cansız bedeni bulundu. İlk incelemede, Üçgül'ün tabanca ile başına ateş ederek intihar ettiği üzerinde duruldu. 3 çocuk babası Üçgül'ün cenazesi, otopsi Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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OTOPSİSİ TAMAMLANDI

Otopsisi tamamlanan Üçgül'ün bitişik atış sonucu öldüğü belirlendi. Otopsi raporu ile Üçgül'in intihar ihtimalinin güçlendiği bildirildi. Üçgül'ün cenazesi, otopsiden sonra yakınlarına teslim edildi. Üçgül'ün cenazesi, öğle vakti Ortaca ilçesi Merkez Camisi'nde kılanacak namazın ardından Gökbel Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

'ÇOCUKLARIM BABASIZ KALDI'

Trafikteki olaydan sonra sahip olduğu Maserati otomobili ile gündeme gelen Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül ise sosyal medyadan paylaşım yaptı. Üçgül, paylaşımda, "Bu adamı, el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum. Hala asılsız haberler. Benim eşim onurlu, gururluydu. Atılan iftiraları hazmedemedi. Çocuklarım babasız kaldı. Sizin de ciğeriniz yansın. Rabbim hesabını soracak. Ne geçti eline avukat? Vurmadı bile sana. Nasıl bitirdiniz dağ gibi adamı? Bir lokma haram yemedi, yedirtmedi" dedi.

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İntihar polis Maserati

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