Kürsüye önce Karamollaoğlu, sonra Davutoğlu çıktı: Saadet ve Gelecek partilerinden TBMM'de ilk ortak toplantı! "Bugün yeni bir milat"

2023 seçimlerine Millet İttifakı çatısı altında giren Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin TBMM'de birleşme girişimine DEVA sıcak bakmadı, 2 parti Saadet Partisi bünyesinde birleşti. Gelecek Partisi milletvekillerinin de katılımıyla TBMM'de Saadet Partisi Meclis Grubu kuruldu.

"SİYASET TARİHİMİZE KAYIT DÜŞECEK BİR GÜN"

Yeni meclis grubunun ilk toplantısı bugün saat 09.15'te başladı. Kürsüye önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çıktı. Karamollaoğlu'nun verdiği mesajlardan satır başları şöyle oldu:

"Siyaset tarihimize kayıt düşecek bir gündeyiz. Uzunca bir aradan sonra, buradayız. TBMM'nin 28 Dönemi'nde Saadet Partisi Meclis Grubumuzun ilk grup toplantısını yapıyoruz. Saadet Partisi Meclis Grubumuzun önceliği önce ahlaktır.

"YENİ BİR MİLAT"

Bugün itibarıyla siyaset kulvarında yeni bir milat söz konusudur. Bugünden itibaren TBMM önce ahlak ve maneviyat esaslı kadim bir duruş, söz, oy ve irade sahibidir.

DAVUTOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Sayın Davutoğlu'na ve arkadaşlarına tevazu ve özveriye dayalı, birlikte siyaset yapma süreci için şükranlarımı iletmeyi görev biliyorum. Siyaseti kişisel kazanç imkanı kabul edenler bizi anlayamazlar. Siyasi makamları zatlarına mahsus kudret zemini görenler bizimle uzlaşamazlar.

İnanıyorum ki bu grup; milletin beklentilerinin mecliste söz, ses ve siyaset olarak vücut bulmasını sağlayacaktır."

DAVUTOĞLU: ERBAKAN HOCAMIZIN DA RUHU ŞAD OLMUŞTUR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Saadet ile ortak grup hakkında mesaj verirken "Eminim rahmetli Erbakan hocamızın da ruhu şad olmuştur" dedi.

Konuşmasında iktidara yüklenen Davutoğlu, "Buradan iktidara sesleniyorum, milletimiz size bir uyarı vermiştir. Siz iktidardan gideceksiniz" ifadelerini kullandı.