Ellerinde silah, yamaç paraşütüyle... İsrail sınırını böyle geçmişler! Şoke eden görüntüler...

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'a bağlı grup, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurmuş ve ardından İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını aktarmıştı. İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklamıştı.

Hamas'a ait birliklerin İsrail sınırından içeriye yamaç paraşütleriyle girdiği görüntüler ortaya çıktı.

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER!

İsrail'in savaş ilan etmesine yol açan Hamas saldırıları başladığında, İsrail'in güney kentlerinde sınır ihlalleri yaşandığı bilgisi gelmişti.

Sosyal medya ortaya çıkan görüntülerde, Hamas üyelerinin yamaç paraşütü kullanarak ellerinde silahlarla İsrail sınırını geçtiği görülüyor.

Ortaya çıkan görüntüler dış basında da büyük yankı uyandırdı.

HAMAS'IN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın geçmişte gerçekleştirilen askeri bir eğitim sırasında yamaç paraşütü kullandığı görüldü.

Görüntülerde birçok paraşütlü Hamas üyesinin yamaç paraşütü eğitimi aldığı görülüyor.



