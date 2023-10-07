HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ellerinde silah, yamaç paraşütüyle... İsrail sınırını böyle geçmişler! Şoke eden görüntüler...

Ellerinde silah, yamaç paraşütüyle... İsrail sınırını böyle geçmişler! Şoke eden görüntüler...

07.10.2023 14:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamas'ın silahlı gücünün sabah saatlerinde İsrail'e düzenlediği 'Aksa Tufanı' operasyonu dünya gündeminde bomba etkisi yarattı. Şimdiye kadar 22 İsrailli'nin öldüğü, yüzlerce sivilin yaralandığı operasyona karşılık İsrail ise 'Demir Kılıçlar' operasyonu başlattı. Sabah saatlerinde İsrail'in güney kentlerine yamaç paraşütüyle iniş yaparak gelen Hamas üyelerinin görüntüleri görenleri dehşete düşürdü! Hamas'ın daha önce yamaç paraşütü konusunda tatbikat yaptıkları ortaya çıktı...

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'a bağlı grup, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurmuş ve ardından İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını aktarmıştı. İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklamıştı.

FF

Hamas'a ait birliklerin İsrail sınırından içeriye yamaç paraşütleriyle girdiği görüntüler ortaya çıktı.

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER!

İsrail'in savaş ilan etmesine yol açan Hamas saldırıları başladığında, İsrail'in güney kentlerinde sınır ihlalleri yaşandığı bilgisi gelmişti.

FFF

Sosyal medya ortaya çıkan görüntülerde, Hamas üyelerinin yamaç paraşütü kullanarak ellerinde silahlarla İsrail sınırını geçtiği görülüyor.

Ortaya çıkan görüntüler dış basında da büyük yankı uyandırdı.

Screenshot_19

HAMAS'IN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın geçmişte gerçekleştirilen askeri bir eğitim sırasında yamaç paraşütü kullandığı görüldü.

Screenshot_20

Görüntülerde birçok paraşütlü Hamas üyesinin yamaç paraşütü eğitimi aldığı görülüyor.

Screenshot_21

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ailesinin yanında yapmadığı kalmadı! Korku dolu anlar kameradaAilesinin yanında yapmadığı kalmadı! Korku dolu anlar kamerada
MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 58 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 58 terörist etkisiz hale getirildi
Nesli tehlike altında: Böyle görüntüledi! "Bu kadar yakından..."Nesli tehlike altında: Böyle görüntüledi! "Bu kadar yakından..."
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Hamas

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.