Elliot Page: Trans gençlere karşı gördüğümüz bu korkunç tepki...

Cinsiyet değiştirerek Ellen Page olan adını Elliot Page yapan ve trans olduğunu sosyal medyada açıklayan ünlü oyuncu, TV programcısı Oprah Winfrey’e konuştu. Rol aldığı Juno filmiyle 2007'de Oscar'a aday gösterilen 34 yaşındaki Page, trans bireylere yönelik tepkilerin ortasındayken, hikâyesini paylaşmanın kendisi için "hayati ve önemli" olduğunu hissettiğini söyledi.

Bu tür kişisel bilgileri kitlelerle ilk kez paylaşma sürecini anlatan The Umbrella Academy dizisi oyuncusu, konuşması esnasında zaman zaman duygulanarak şunları söyledi: “Bunu hayatımdaki insanlara o mektubu göndermeden ve insanlara ilk kez anlatmadan çok önce ifade ediyordum ve kendimi rahat hissetmek ve o noktaya gelebilmek için bir an istediğimi biliyordum.”

Amerikalı oyuncu, Oprah Winfrey’e verdiği röportajda, “Şu anda translara, özellikle de trans gençlere karşı gördüğümüz bu korkunç tepkiyle, bunu yapmak gerçekten zorunlu hissettirdi bana” ifadesini kullandı.

Ünlü aktör, "çok uzun süredir kapalı kalma" duygusunu anlatmaya devam ederek, "27. doğum günümden hemen önce eşcinsel olarak kendimi açıkladım ve o zamana kadar, uzaktan aşık olduğum birine hiç dokunmamıştım” diye konuştu.

Page, içinde bulunduğu oyunculuk platformu ve ayrıcalığı göz önüne alındığında ve insanların karşı karşıya olduğu mücadeleleri bilerek, bunu paylaşmanın kendisi için "hayati ve önemli" hissettirdiğini söyledi.

