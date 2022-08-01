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Elon Musk'a baba şoku! Küçük kardeşini övüp, Elon için 'sütçüden' şakası yaptı

01.08.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın 76 yaşındaki babası Errol Musk, 35 yaşındaki üvey kızından ikinci çocuğu olduğunu açıkladıktan sonra yaptığı açıklamalarla gündemde. Bir radyo programına katılan Errol Musk, dünyaca ünlü milyarder oğlu Elon Musk için sert eleştirilerde bulundu.

Elon Musk'a baba şoku! Küçük kardeşini övüp, Elon için 'sütçüden' şakası yaptı

Son olarak üvey kızından ikinci bir çocuğu olduğunu açıklayarak dikkatleri çeken 76 yaşındaki Errol Musk, şimdi katıldığı radyo programında yaptığı açıklamalarla dünya gündemde.

76 yaşındaki Errol Musk, programda birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Baba Musk, milyarder oğluyla gurur duymadığını, ancak küçük kardeşi Kimbal'ın 'gurur ve neşesi' olduğunu söyledi.

'Biliyorsunuz, biz uzun zamandır pek çok şey yapan bir aileyiz, birden bire bir şeyler yapmaya başlamış değiliz' diyen Errol Musk, yaptığı şaka ile sosyal medyada gündem oldu.

Baba Musk kendisine yöneltilen 'Musk'ın dehasını kimden aldı' yönündeki soruya 'sütçü olabilir' yanıtını verdi.
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ÜYEV KIZINDAN ÇOCUĞU OLMUŞTU

Errol Musk, üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan bir çocuğunun dünyaya geldiğini açıklamış ve tepkilerin hedefi olmuştu.

BABASIYLA SORUNLU BİR İLİŞKİSİ VAR

Musk bu duruma ilişkin açıklamada bulunmasa da babası ile sorunlu bir ilişkisi olduğu sık sık dile getiriliyor.

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Elon Musk
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