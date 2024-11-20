Elon Musk'a seslendi! Mars'ta doğum yapmak istediğini söyledi... "Bir uzaylı ya da Elon Musk fark etmez"

Elsa Thora isimli sosyal medya fenomeni The Kyle and Jackie O Show'a çıktığında Space X patronuyla bir çocuk sahibi olma isteğini dile getirdi . Kyle Sandilands'e konuşan 22 yaşındaki Elsa, bilim kurgu filmlerine meraklı olduğunu ifade ederek, "Bilimkurguya gerçekten meraklıyım, bu yüzden bir uzaylıyla veya Elon Musk fark etmez. Bence o gerçekten havalı, bence çok komik. Ona X'ten bir dilekçe yazdım" dedi.

MARS'TA DOĞUM YAPAN İLK KİŞİ

İngiltere'de yaşayan Elsa, gezegenin nüfusunu artırmak için Mars'ta doğum yapan dünyadaki ilk kişi olma arzusunu taşıdığını söyledi. Özellikle yer çekimsiz bir ortamda doğum yapmanın kendisine özel hissettireceğini belirten Elsa, "Galaksiler arası yolculuklar için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.