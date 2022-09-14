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  4. Elon Musk'a Twitter hissedarlarından şok! 44 milyar dolarlık teklifinden yana oy kullandılar

Elon Musk'a Twitter hissedarlarından şok! 44 milyar dolarlık teklifinden yana oy kullandılar

14.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kördüğüme dönen Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinde ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak, Twitter hissedarlarının büyük çoğunluğu Elon Musk'ın şirketi satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık teklifin kabul edilmesi yönünde oy kullandı.

Elon Musk'a Twitter hissedarlarından şok! 44 milyar dolarlık teklifinden yana oy kullandılar

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar oy verme sürecinin bugün tamamlanacağını ancak dün akşam itibarıyla halihazırda yeterli sayıda hissedarın satışın lehinde oy kullandığını söyledi.

Kaynaklar resmi açıklama henüz yapılmadığından isimlerinin açıklanmamasını isterken Tesla CEO'su Musk'ın temsilcileri ve Twitter henüz soru taleplerine yanıt vermedi.

ELON MUSK'IN TWİTTER'I SATIN ALMA TEKLİFİ

Twitter'da %9.58 oranında hissesi bulunan Musk, Twitter'ın tamamını satın almak için 14 Nisan'da hisse başına nakit olarak 54.20 dolar ödemeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Musk ayrıca Twitter'da gerekli değişikliklerin yapılması için şirketin borsa kotundan çıkartılması gerektiğine inandığını da belirtmişti. Twitter hisseleri şu anda 41 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir teklif sunan Musk, daha sonra spam ve sahte hesapların gerçekten %5'in altında olduğunun tespit edilmesi işlemleri sürdüğü için anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı. Twitter ise Musk'ı anlaşmayı tamamlaması için dava etmişti.

Twitter'ın avukatları Musk'ın teklifi geri çekmek için kullandığı gerekçenin "geçersiz ve haksız" olduğunu söylemişti.

(Reuters)

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Elon Musk Twitter
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