Genç Elon'un fotoğrafları açık artırmada! Elon Musk'ın ilk aşkı fotoğraflarını satıyor

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın ilk kız arkadaşı Jennifer Gwynne, ünlü milyarderle birbirlerine aşık oldukları yıllarda çekilen fotoğrafları açık artırmaya çıkarıyor. Elon Musk ile Pensilvanya Üniversitesi'ndeyken bir yıl birlikte olan Jennifer Gwynne, milyarder eski aşkından kalan bazı hatıraları satmaya karar verdi.

MUSK'IN ESKİ FOTOĞRAFLARI AÇIK ARTIRMADA

Güney Karolina'da yaşayan Gwynne, Musk’ın gençlik yıllarındaki fotoğraflarını açık artırma yoluyla satışa çıkardı. Milyarderin gençlik yıllarına ait bazı fotoğrafların yanı sıra, Elon Musk'ın Gwynne'e verdiği doğum günü kartı ve altın kolye gibi hediyelerden bazılarını da satışta.

OĞLUNUN EĞİTİMİNİ KARŞILAMAK İSTİYOR

Açık artırmadan en az 10 bin dolar elde etmeyi planlayan Gwynne, elde edilecek gelirin üvey oğlunun üniversite eğitimini karşılamaya yardımcı olmasını umuyor.

Daily Mail'e konuşan 48 yaşındaki Gwynne, aşklarının 'tatlı' olduğunu, ancak sevgiden veya şevkat dolu olmadığını söyledi.

Gwynne, milyarderin hayallerin peşinden gitmek için Palo Alto’ya taşındığını ve ayrıldıklarını kaydetti.

Elon Musk, 2000 yılında ilk eşi Justine ile evlenmişti.

