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  4. Elon Musk, bu kez metaverse'ü diline doladı! İlginç sözler

Elon Musk, bu kez metaverse'ü diline doladı! İlginç sözler

22.12.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, yeni bir çağı başlatacak gibi görünen metaverse için ilginç açıklamalar yaptı. Musk, Web 3.0 olarak da bilinen Web3'ü ise "gerçeklikten çok pazarlama" olarak niteledi.

Elon Musk, bu kez metaverse'ü diline doladı! İlginç sözler

Metaverse, dijital dünyada yeni bir çağı başlatabilir. Hatta, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates de geçtiğimiz günlerde çoğu çalışanın önümüzdeki iki veya üç yıl içinde sanal toplantılarını metaverse'te yapacağını tahmin ettiğini açıklamıştı. Fakat yeni bir teknoloji dendiğinde aklımıza gelen ilk isimlerden biri olan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, ne metaverse'ten ne de Web3'ten hoşlanıyormuş gibi görünmüyor.

ELON MUSK'TAN METAVERSE AÇIKLAMASI

The Verge'ün haberine göre, Elon Musk, yakın tarihli bir röportajda VR odaklı metaverse için ilgi çekici kullanım örneği göremediğini söyledi.

Elon Musk

"ANLAMIYORUM"

Musk, blockchain ve kripto para birimleri etrafında inşa edilen ve internetin yeni çağı olacak Web3'ü (Web 3.0) ise gerçeklikten çok pazarlama olarak nitelendirdi ve "Anlamıyorum" diye ekledi. Musk, bu yeni teknolojileri anlamak için "çok yaşlı" olabileceğini de söyledi.

Ünlü isim, metaverse için gerekli olan VR başlıklara atıfta bulunarak, "Bütün gün yüzüne bir ekran bağlayıp da hiç ayrılmak istemeyen birini göremiyorum" dedi.


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Elon Musk
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