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Elon Musk Cyberpunk 2077'yi Twitter'dan eleştirdi

15.12.2020 10:30 | Son Güncelleme:
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Elon Musk Cyberpunk 2077'yi Twitter'dan eleştirdi

Elon Musk bu kez Cyberpunk 2077'yi hedef aldı. Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden Cyberpunk 2077 Twitter hesabının 'özür' mesajının altına eleştirel görseller bıraktı. Bu hareket, dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Elon Musk'ın Cyberpunk 2077'de sorun yaşayan oyuncuların sesi olduğu yönünde yorumlandı.

Cyberpunk 2077'de sular durulmuyor. Oyunun çıkışıyla birlikte oyuncuların bazı hatalarla karşı karşıya kalması ile başlayan eleştiriler, PlayStation 4 oyuncularının oyunu CD Projekt RED'in vadettiği performans değerleriyle oynayamamasıyla içinden çıkılmaz bir hal aldı. CD Projekt RED ise dün Cyberpunk 2077 Twitter hesabı üzerinden oyunculardan özür dileyerek, oyunu iade edebileceklerini söyledi ve oyunculara adres gösterdi. Yapılan bu paylaşım, görünüşe göre Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın da gözünden kaçmadı.

ELON MUSK'TAN CYBERPUNK 2077 ELEŞTİRİSİ

Elon Musk, Twitter hesabından Cyberpunk 2077 hesabı üzerinden yapılan paylaşıma yanıt verdi. Musk, bir Cyberpunk 2077 oyuncusunun şikayetinin ekran görüntüsünü paylaştı. Bunun dışında ünlü isim herhangi bir ifadeye yer vermedi. Daha sonra ise ünlü The Office dizisinden alıntılanan ve oyunu ti'ye alan bir görsel daha paylaşan Musk, tabiri caizse bazı oyuncuların sesi oldu.

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OYUNU OYNADI MI?

CD Projekt RED yapımı oyun için yapılan Elon Musk paylaşımları binlerce beğeni ve yüzlerce retweet aldı. Musk ayrıca oyunu kısa bir süre de olsa oynadığını, göçebeyi seçtiğini, başlangıcın biraz yavaş olduğunu ancak hızlı ilerlediğini söyledi.

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