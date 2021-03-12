Elon Musk doğruladı: Tesla Cybertruck 'tekerlekli evlere' güç verecek

Tesla, Cybertruck ile en fütüristik tasarımlarından birine imza attı. Elon Musk'ın daha yeni otonom araçlar konusunda eleştirdiği Cyberpunk 2077 oyunundan çıkmış gibi görünen Cybertruck, sadece elektrikli araçlarla yakından ilgilenenlerin değil, karavan sahiplerinin de ilgisini çekti. Çünkü Cybertruck'ın bir karavana rahat bir şekilde A noktasından B noktasına taşıyabileceği apaçık ortadaydı. Ancak Cybertruck'ın karavanlara enerji verip vermeyeceğine yönelik bazı soru işaretleri mevcuttu. Nitekim son yıllarda popüler olan Tiny House sahiplerinden biri sonunda öne atıldı ve Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan Elon Musk'a önemli bir soru yöneltti.

'CYBERTRUCK'A BAĞLAYABİLİR MİYİM?'

Son yıllarda popüler hale gelen Tiny House sahibi bir Twitter kullanıcısı, Elon Musk'ın tweet'ini yanıtlayarak, ünlü milyardere ''Güç sağlamak için Tiny House'umu Cybertruck'a bağlayabilir miyim?'' diye sordu. Elon Musk'ın cevabı ise kısa ve oldukça da netti. Musk, yeni nesil karavan sahibi kişinin tweet'ini ''evet'' yazarak yanıtladı.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2021

ELON MUSK MÜJDEYİ VERDİ

Elon Musk böylece Cybertruck'ın karavanlara güç verebileceğini doğrulamış oldu. Yani çok yakında karavan tutkunu pek çok kişi, bir Cybertruck alarak A noktasından B noktasına seyahat etmeyi sürdürebilir. Hem de arkalarında, elektrikli aracından güç alan 'tekerlekli evleriyle' birlikte.

