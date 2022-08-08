Elon Musk durmuyor! Bu kez Twitter CEO'sunu tartışmaya davet etti

Elon Musk'ın dünyanın konuştuğu 44 milyar dolarlık Twitter anlaşması kördüğüme döndü. Hem Twitter hem de Elon Musk birbirlerini suçlayarak konuyu yargıya taşıdı. Musk anlaşmadan vazgeçmesi sonrası Twitter hesabından paylaşımlar yapmaya devam ederken, imza attığı son tweet'ler birçok kişiyi şaşırtmayı başardı.

ELON MUSK'TAN TWITTER CEO'SUNA ÇAĞRI

Elon Musk, attığı bir tweet ile Twitter’ın CEO’su Parag Agrawal'ı platformdaki bot yüzdesi hakkında halka açık bir tartışmaya çağırdı. "Twitter'ın %5'ten az sahte veya spam kullanıcıya sahip olduğunu halka kanıtlamasına izin verin." diye de ekledi.

ANKET DÜZENLEDİ! İŞTE SONUCU

Musk, bu tweet'in ardından ise bir anket düzenleyerek takipçilerine Twitter'ın aylık aktif kullanıcılarının yüzde beşinden daha azının "sahte veya spam" hesap olduğu argümanına inanıp inanmadıklarını sordu. İki seçenekli anketin ilk seçeneği üç robot emojisinin olduğu "Yes" diğer seçeneği ise "Lmaooo no" idi.

Anketin sonucu aslında hiç de şaşırtıcı olmadı. Oy verenlerin yüzde 64,9'u "Lmaooo no" seçeneğini işaretleyerek Twitter'ın argümanına inanmadıklarını gösterdi. Geriye kalan yüzde 35,1 ise "Yes" seçeneğini işaretledi ve Twitter'a inandıklarını söyledi.

Elon Musk ise anketin süresinin dolmasından sonra "Twitter konuştu..." yazdı.



