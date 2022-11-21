HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kimse bunu beklemiyordu... Apple'ın kilit isimlerinden Phil Schiller hesabını kapattı! Twitter iPhone'lardan kaldırılacak mı?

Kimse bunu beklemiyordu... Apple'ın kilit isimlerinden Phil Schiller hesabını kapattı! Twitter iPhone'lardan kaldırılacak mı?

21.11.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın kilit üyesinden sürpriz bir hamle geldi. App Store ve Apple Etkinliklerini yönetmekten sorumlu Apple üyesi olan Phil Schiller Twitter hesabını kapattı. Phil Schiller'ın Twitter hesabını kapatmasının nedeni henüz öğrenilemezken, bu konuyla ilgili bir teori hakkında konuşulmaya başlandı. Eğer bu senaryo gerçek olursa Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter App Store'dan, dolayısıyla iPhone'lardan kaldırılabilir.

Kimse bunu beklemiyordu... Apple'ın kilit isimlerinden Phil Schiller hesabını kapattı! Twitter iPhone'lardan kaldırılacak mı?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, Elon Musk'ın şirket içinde attığı adımlar sayesinde şu sıralar oldukça gündemde. Yapılan işten çıkarmalar, edilen istifalar derken, Twitter, bundan sonra nasıl adımlar atacağı en çok merak edilen sosyal medya platformlarından da biri olmuş durumda. Aynı zamanda bazı kullanıcılar da Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına ve geldiği gibi bazı hesapları yeniden aktifleştirmesine tepki gösterdi. Hatta hesaplarını kapatanlar bile oldu. Ancak dün nedeni kesin olarak öğrenilememiş bir şekilde hesabını kapattığı fark edilen bir isim gündemi fazlasıyla meşgul etmeyi başardı. O isim, Apple'ın üst düzey isimlerinden biri olan Phil Schiller'dı.

PHİL SCHİLLER TWITTER HESABINI KAPATTI

Birçok kişinin Apple etkinliklerinden hatırlayacağı Phil Schiller, pazar günü bilinmeyen neden veya nedenlerden dolayı Twitter hesabını kapattı. Kullanıcılar Phil Schiller'in kullanıcı adı olan '@pschiller'ı aradıklarında, karşılarına "bu hesap mevcut değil" uyarısı çıkıyor.

Phil Schiller

Phil Schiller, Twitter'da yaklaşık 265,8 bin takipçiyle hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahipti. Schiller hesabını Apple'ın çeşitli ürün ve hizmetlerini tanıtmak için kullanıyordu.

Schiller tweet

NEDEN KAPATTI? İŞTE TAHMİNLER VE TEORİLER...

Schiller'in hesabı neden kapattığıyla ilgili resmi bir açıklama yok ancak Elon Musk'ın Twitter'ın kontrolü ele geçirmesinden bu yana Twitter'ın birçok değişikliğe uğraması Schiller'in böyle bir karar almasına yol açmış olabilir. Başka bir tahmin ise ilginç bir teoriyi mercek altına alıyor.

O teoriden bahseden isim ise Bloomberg yazarı Mark Gurman oldu. Gurman, attığı bir tweet'te Apple/Google'ın Twitter'ı içerik denetleme sorunları nedeniyle veya Twıtter'ın iki devin uygulama mağazalarına yüzde 15/yüzde 30 komisyon vermemeye karar vermesi nedeniyle kaldırıldığı bir senaryonun var olduğunu söyledi. Gurman buna ek olarak, "Özellikle, Apple'ın App Store şefinin yeni Twitter hakkında ne düşündüğünü artık biliyoruz" dedi.

Mark Gurman1

Bugünleri de mi görecektik? Bugünleri de mi görecektik?

Bu noktada, Phil Schiller'in Apple'ın App Store ve Apple Etkinliklerini yönetmekten sorumlu üyesi olduğunu tekrar belirtmekte fayda var.

"TWITTER IPHONE'LARDAN KALDIRILACAK MI?"

Öte yandan Gurman'ın paylaştıkları ilk olarak "Twitter, iPhone'lardan kaldırılacak mı?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak her iki taraftan da bu yönde henüz bir adım atılmadığını, Twitter'ın hala App Store'da yer aldığını ve hala iPhone'lara indirilebildiğini belirtelim. Buna ek olarak, her iki tarafta bu iddialara karşılık bir açıklama da yapılmış değil. Yine de milyonlarca kişinin kullandığı Twitter'ın uygulama mağazalarından kaldırılmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu söylemek gerek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bugünleri de mi görecektik?Bugünleri de mi görecektik?
Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...
Uçak gemileriyle gövde gösterisi yaptılar! Tehlikeli yakınlaşmaUçak gemileriyle gövde gösterisi yaptılar! Tehlikeli yakınlaşma
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apple Elon Musk Twitter

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

Karkamış'a roket saldırısı! 1'i çocuk, 1'i öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti

Karkamış'a roket saldırısı! 1'i çocuk, 1'i öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti

Açık ara fark ittifaklara da yansıdı! Yüzde 50'ye yaklaştı...

Açık ara fark ittifaklara da yansıdı! Yüzde 50'ye yaklaştı...

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Erdoğan'dan kara harekâtı sinyali! Sisi ve Akşener mesajları...

Erdoğan'dan kara harekâtı sinyali! Sisi ve Akşener mesajları...

İlginizi Çekebilir

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Kadına şiddetten hapiste! ''Masum, hassas ve güvenilirim"

Kadına şiddetten hapiste! ''Masum, hassas ve güvenilirim"

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.