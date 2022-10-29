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Elon Musk’ın kovduğu Twitter yöneticilerinin tazminatları dudak uçuklattı! Çiçeği burnunda patrona pahalıya patladı

29.10.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, aylarca süren spekülasyonların ve söylentilerin ardından sosyal medya şirketi Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığını duyurdu. Musk sosyal medya devinin yeni sahibi olduktan sonra üst düzey yönetimde adeta kıyıma başladı. Elon Musk’ın ilk işi Twitter CEO'su Parag Agrawal’ın içinde bulunduğu yöneticilerin görevine son vermek oldu.

Elon Musk’ın kovduğu Twitter yöneticilerinin tazminatları dudak uçuklattı! Çiçeği burnunda patrona pahalıya patladı

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olarak kabul edilen ünlü iş insanı Elon Musk, aylarca süren tartışmaların ardından Twitter’ı satın aldığını duyurdu. Twitter’ı daha fazla para kazanmak için değil insanlığa yardımcı olmak adına satın aldığını ifade eden Musk, “Kuş artık serbest” paylaşımıyla duyurdu. Çiçeği burnunda patron Musk'ın, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden aldığı kaydedildi. Üst düzey yöneticilerin alacağı tazminat ise herkesi şaşırttı.

MİLYONLARCA DOLAR TAZMİNAT

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Araştırma şirketi Equilar görevinden alınan üst düzey yöneticilerin sözleşme gereğince tazminat alacaklarını söyledi ve toplam 122 milyon dolar tazminatın verileceğini iddia etti. Araştırma şirketi Equilar, Agrawal'ın 57,4 milyon dolar, Segal'in 44,5 milyon dolar ve Gadde'nin 20 milyon dolar tazminat alacağını duyurdu.

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Bütün bunlara ek olarak yöneticiler şirkette sahip oldukları hisseler için Musk’tan toplu olarak 65 milyon dolara daha alacak.

BÖYLE VEDA ETMİŞTİ

NEDAL

Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal Twitter’dan yaptığı açıklamada 5 yıllık görevinden ayrıldığını resmi olarak duyurmuştu. Açıklamasında kullanıcılara ve çalışanlara teşekkür eden Segal, “Son 5 yıl kariyerimin en tatmin edici dönemi oldu. Twitter'ın insanları, potansiyeli ve önemi. Teknoloji, siyaset ve kültürdeki değişimler. Bunu yenmek zor olacak ama nefesimi tuttuktan sonra deneyeceğim! Bu arada görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

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Elon Musk Twitter

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