Kaşlarını doğal haline bıraktı! Sosyal medyadan tepki yağdı... “Mağara adamı gibisin”

Sosyal medyadan yaratılan kusursuz güzellik anlayışının aksine kadınların doğal halinde daha güzel olduğunu vurgulayan Kenah Jonel, TikTok hesabından beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki fenomen isim 40 bin TikTok ve 11 bin Instagram takipçisiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

“ERKEKLERDEN KÖTÜ YORUMLAR ALIYORUM”

10 yaşından beri gür kaşlara sahip olduğunu dile getiren Jonel, 16 yaşındayken kaşlarını cımbızla almaya başladığını ifade etti. Ancak yıllar içerisinde kaşlarının doğal halinin onu daha mutlu ettiğini anladığında Jonel, cımbızı bir kenara bıraktı. Kaşlarının doğal halinin özgüvenini arttırdığını ifade eden Jonel, “Tek kaşımı seviyorum. Tek kaşla kendime güveniyorum. Onu kestiğimde yüzüme rahat bir şekilde bakabileceğimi zannetmiyorum. Erkeklerden kötü yorumlar alıyorum ama bu umurumda değil” dedi.

Çocukluğundan beri kaşlarının gür olduğunu anlatan Jonel, “Her zaman gür kaşlarım oldu. Annem onları her zaman koparırdı ve bana kopartmam gerektiğini öğretmişti. Zamanla onları sevdiğimi fark ettim. Sosyal medyadan ‘Mağara adamı gibisin’, ‘Maymuna benziyorsun’ gibi sert yorumlar alıyorum. Günün sonunda gurur duyduğun, mutlu olduğunu düşündüğün ve güzel olduğunu düşündüğün biri olmalısın ve toplumsal güzellik standartlarını ya da diğer insanların seni nasıl algıladığını yansıtacak şekilde mutlaka güzel olmamalısın” diye konuştu.