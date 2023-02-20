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Elon Musk'ın Twitter'ının izinden gidiyor: Meta Verified ile Facebook ve Instagram'da yeni dönem!

20.02.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretli mavi tik Twitter'ın sınırlarını da aşıyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram ve Facebook'ta mavi tikli abonelik paketi Meta Verified'ı bu hafta test etmeye başlayacaklarını duyurdu. Buna göre, Twitter'dakine benzer bir şekilde Instagram ve Facebook kullanıcıları ücretli abonelik sistemine katılarak mavi tik sahibi olabilecek. Meta Verified'ın fiyatı da açıklandı.

Elon Musk'ın Twitter'ının izinden gidiyor: Meta Verified ile Facebook ve Instagram'da yeni dönem!

Twitter'da ücretli mavi tik satın alma konusu çok tartışılmıştı. Sosyal medya platformunu 44 milyar dolara satın alan Elon Musk tarafından desteklenen bu plan, Twitter kullanıcılarının aylık belirli bir miktar ücret ödeyerek bazı avantajlara sahip olmasına ve doğrulama rozeti denilen, hesabın doğrulandığını gösteren mavi tike sahip olmasını kapsıyordu. Twitter bunu hayata geçirdi ve halihazırda dünya çapında birçok Twitter kullanıcısı, mavi tikli Twitter Blue abonelik planına abone olarak mavi tik sahibi olabiliyor. Fakat görünüşe bakılırsa ücretli mavi tik fikri Twitter ile sınırlı kalmayacak.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'A ÜCRETLİ MAVİ TİK GELİYOR

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta da ücretli mavi tik planını devreye sokuyor gibi görünüyor. Çünkü Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Meta Verified adlı yeni bir planı bu hafta test etmeye başlayacaklarını duyurdu.

mavi tik

Meta Verified abonelik paketi, Instagram ve Facebook'ta hesabınızı doğrulayan bir doğrulama rozeti içeriyor. Yani bu paket, mavi tik sahibi olmanıza imkan tanıyacak.

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MAVİ TİKLİ META VERIFIED'IN ÖZELLİKLERİ

Meta'nın açıklamasına göre Meta Verified, mavi tikin dışında taklitçiliğe karşı daha fazla koruma, hesap sorunları için gerçek bir kişiye erişim ve arama, yorumlar ve öneriler gibi platformun bazı alanlarında öne çıkma ile daha fazla görünürlük ve erişim gibi özellikler sunacak.

Meta, aşamalı bir teste bu hafta Avustralya ve Yeni Zelanda'da başlıyor.

MAVİ TİKLİ META VERIFIED'IN FİYATI

Meta Verified, bu haftadan itibaren Avustralya ve Yeni Zelanda'da Instagram veya Facebook üzerinden doğrudan satın alınabilecek. Kullanıcılar web'de 11,99 dolar karşılığında, iOS ve Android'de ise 14,99 dolar karşılığında Meta Verified'a abone olabilecek. Türkiye fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok.

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