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Elon Musk - Jeff Bezos: Dünyanın en zengin iki insanının uzayda 'yörünge savaşı'

27.01.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Elon Musk - Jeff Bezos: Dünyanın en zengin iki insanının uzayda 'yörünge savaşı'

Dünyanın en zengin iki insanın sahibi olduğu SpaceX ve Amazon şirketleri arasında uzayda "uydu gerilimi" yaşanıyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X ve Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon, birbirlerini rekabeti engellemeye çalışmakla suçladı.

Dünyanın en zengin iki insanın sahibi olduğu SpaceX ve Amazon şirketleri arasında uzayda "uydu gerilimi" yaşanıyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X ve Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon, birbirlerini rekabeti engellemeye çalışmakla suçladı.

Forbes Dergisi'nin gerçek zamanlı zenginler listesine göre Bezos'un bugün itibarıyla 193.3 milyar dolarlık serveti var. Musk'ın serveti ise 190.3 milyar dolar.

Uluslararası Para Fonu IMF'ye göre sadece birinin serveti, dünyadaki tüm ülkelerin yarısından fazlasının gayri safi yurt içi hasılalarından daha fazla.

Elon Musk

Gerginliğin nedeni

İki şirket arasındaki gerginlik SpaceX'in Starlink internet uydusu projesinde değişiklik yapmak istemesinden kaynaklanıyor.

SpaceX bu projesiyle dünyanın her yerine hızlı internet sağlamak için uzaya binlerce uydu göndermeyi planlıyor.

Şimdiden 900'den fazla uydu gönderen şirketin uzayda kurduğu bu ağ, Starlink Uydu Takımyıldızı olarak adlandırılıyor.

SpaceX'in uzaya binlerce uydu daha göndermek için ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) izni var.

Fakat şirket komisyona başvurarak üç bin kadar uyduyu daha önceden planlanan ya da onay verilen yükseklikten daha düşük bir irtifada konumlandırmak istediğini duyurdu.

Jeff Bezos

Amazon'dan itiraz

Amazon, bu değişiklik talebine Kuiper Projesi adını verdiği kendi uydu takımyıldızı girişimini riske sokacağı gerekçesiyle karşı çıktı. Amazon henüz hiçbir uydu fırlatmadı. Fakat şirket projesi için komisyondan izin almış durumda.

Şirketin izin belgesinde Kuiper takımyıldızındaki uyduların en az yarısının fırlatılmış olması öngörülüyor.

Amazon, uydularını Alçak Dünya Yörüngesi'nde (LEO) 590 kilometre yükseklikte konumlandırmayı planlıyor.

CNN'in haberine göre SpaceX ise komisyona yaptığı tadilat başvurusunda 3.000 uydusunu 540-570 kilometre bir yükseklikte konumlandırmak istediğini bildirdi.

Amazon bunun kendi uydularına "tehlikeli bir şekilde yakın olacağını", Kuiper projesi ve diğer uydu ağlarıyla sinyal sorunları yaşanabileceğini savundu.

Şirket, Starlink uydularının yörüngede izin verilen yüksekliğin 30 kilometre altında ya da üstünde olabileceğini söylüyor.

SpaceX'in uydu politikaları direktörü David Goldman, 22 Ocak'ta FCC'ye gönderdiği mektupta Amazon'un "istediği bilgileri seçerek" kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını öne sürdü.

Musk da Twitter mesajında "Amazon'un en iyimser tahminle birkaç yıl sonra faaliyete geçecek uydu sistemi için Starlink'i baltalaması halkın çıkarına değil" dedi.

Amazon buna bir açıklamayla karşılık verdi ve bu değişikliklerin uyduların çarpışma riskini artıracağı ve sinyal sorunlarına yol açacağı savunuldu.

Açıklamada, "Gerçekler çok açık. Biz Kuiper Sistemini Starlink'le sorun yaşamayacak şekilde geliştirdik. Ama SpaceX şimdi sistemini değiştirmek istiyor. SpaceX rekabeti daha beşikte boğmaya çalışıyor" denildi.

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