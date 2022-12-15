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Elon Musk'tan çok konuşulacak hamle! O hesabı kapattı, nedeni ise tartışmalara neden oldu

15.12.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ı satın alan ve gündemden düşmeyen milyarder Elon Musk'ın adı bu kez de 'hesap kapatma' ile anılıyor. Musk, özel jetinin uçuş bilgilerini paylaşan Twitter hesabını askıya aldı. Musk ayrıca, 500 bin takipçisi bulunan hesabın sahibi, Central Florida Üniversitesinde ikinci sınıf öğrencisi Jack Sweeney'i, dava açmakla tehdit etti. İşte haberin detayları...

Elon Musk'tan çok konuşulacak hamle! O hesabı kapattı, nedeni ise tartışmalara neden oldu

Twitter'in yeni sahibi Elon Musk, özel jetine ait uçuş bilgilerini paylaşan hesabı askıya alarak, sahibini dava açmakla tehdit etti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin yıllarca Musk'ın özel uçuşlarıyla ilgili kamuya açık verileri paylaşarak popülerlik kazanan hesabını askıya aldı.

Yaklaşık 500 bin takipçisi olan "@ElonJet" isimli profil hesabını ziyaret edenler, "Hesap askıya alındı: Twitter, Twitter kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır." ifadesiyle karşılaştı.

Central Florida Üniversitesinde ikinci sınıf öğrencisi Jack Sweeney'e ait olan hesabın hangi kuralları ihlal ettiği hakkında detaya yer verilmedi.

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Elon Musk gelişmenin ardından, Los Angeles'ta "X Æ A-12" isimli oğlunu taşıyan aracın takip edildiğini ve konum verilerinin çalındığını ima eden tweetinde, "Aileme zarar verilmesini destekleyen Sweeney ve kuruluşlara karşı yasal işlem yapılıyor." paylaşımında bulundu.

ÖNCEKİ İFADESİYLE ÇELİŞTİ

Açıklamalarında kendini "ifade özgürlüğü mutlakçısı" olarak tanımlayan iş insanı, daha önceki bir paylaşımında söz konusu hesabı açık tutma sözü vererek, "İfade özgürlüğü taahhüdüm, doğrudan kişisel güvenlik riski oluştursa bile, uçağımı takip eden hesabı yasaklamamaya kadar uzanıyor." diye yazmıştı. (AA)

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Elon Musk Twitter

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